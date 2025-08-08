Oggi tocca ad Eva Grimaldi morta: ennesima bufala del 2025

Sta prendendo piede proprio in queste ore una nuova bufala, in relazione ad Eva Grimaldi morta. Si tratta dell’ennesima fake news di questo 2025, che ha visto tanti VIP perdere la vita, nonostante non fossero arrivate comunicazioni ufficiali in merito. Insomma, come sempre avviene in questi casi, alcuni siti o pagine Facebook preferiscono mettere in giro voci non verificate, magari per portare a casa un po’ di click, invece di accertarsi che il personaggio X o Y sia effettivamente deceduto. In passato, abbiamo parlato sul nostro magazine della nota attrice soprattutto per la sua partecipazione ad un reality, mentre oggi 8 agosto è al centro delle cronache per altre ragioni.

Occorre smentire le voci su Eva Grimaldi morta, dopo l’annuncio di oggi 8 agosto in Italia

La bufala su Eva Grimaldi morta, più in particolare, ci dice che l’attrice sarebbe passata a miglior vita verso le 11 di venerdì 8 agosto, mentre la famiglia avrebbe diffuso un comunicato solo in queste ore. Tutto falso, visto che non esiste alcuna traccia di questa fantomatica nota. Come sempre avviene in questi casi, tanto rumore per nulla, senza dimenticare la preoccupazione di coloro che conoscono l’attrice e che, da alcune ore a questa parte, si sono imbattuti in post sui social basati sul nulla più assoluto.

Ecco perché occorre fare molta attenzione ai contenuti nei quali ci imbattiamo in questo momento storico. In circostanze simili, senza riscontri da ANSA o dalla famiglia del personaggio famoso di turno, occorre non alimentare notizie non verificate. Purtroppo, da cinque anni a questa parte diversi siti adottano la strategia incentrata sulle fake news o sui titoli ambigui, che lasciano credere che il VIP del giorno sia deceduto.

Oggi tocca ad Eva Grimaldi, in relazione ad un fantomatico incidente che per fortuna possiamo smentire nel modo più assoluto. Un altro monito per chi tende a credere a tutto quando accede a Facebook.

Eva Grimaldi ha debuttato in televisione con il programma “Drive In” e ha avuto l’opportunità di lavorare anche con il celebre regista Federico Fellini. Ha recitato in numerosi film, sia popolari che d’autore, tra cui “Rimini Rimini – Un anno dopo”, “Mia moglie è una bestia”, “Abbronzatissimi” e “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo”. Dalla fine degli anni ’90, ha preso parte a diverse commedie come “Paparazzi” e dal 2001 è stata la primadonna del varietà televisivo “Saloon” del Bagaglino.

Parallelamente, ha avuto una prolifica carriera nelle fiction televisive, apparendo in produzioni come “Donna d’onore” e “Donna d’onore 2”, “Il bello delle donne”, “Caterina e le sue figlie”, “Il peccato e la vergogna” e “Pupetta – Il coraggio e la passione”. Negli anni più recenti, Eva Grimaldi è diventata un volto noto anche nel mondo dei reality e talent show.