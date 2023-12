Transformers 8 e 9 confermati

La Paramount ha confermato i piani per Transformers 8 e Transformers 9, che prenderanno parte allo stesso mondo di Transformers: Rise of the Beasts. Lo studio ha originariamente lanciato la serie di film Transformers nel 2007 con la regia di Michael Bay e il ruolo di protagonista Shia LaBeouf. Dopo cinque voci nella serie principale, la Paramount ha realizzato un riavvio graduale con Bumblebee nel 2018, seguito nella sequenza temporale di Transformers da Rise of the Beasts, ambientato nel 1994.

Il futuro del franchise Transformers è già deciso. La Paramount ha annunciato il futuro della propria programmazione cinematografica e televisiva, con lo studio che ha annunciato che Transformers 8 e Transformers 9 usciranno dopo Transformers: Rise of the Beasts, inquadrandoli come una nuova trilogia. Non ci sono ulteriori dettagli in questo momento sui due prossimi sequel, ad esempio se Anthony Ramos e Dominique Fishback torneranno come protagonisti. Tuttavia, Steven Caple Jr. ha detto che intende tornare come regista. Anche Transformers 8 e 9 non hanno date di rilascio in questo momento.

La conferma di Transformers 8 e 9 è arrivata molto presto nel processo di Transformers: Rise of the Beasts e, secondo l’annuncio, è probabile che Transformers 8 sarà Transformers: Rise of the Beasts 2. Il pubblico può molto probabilmente aspettarsi Anthony Ramos e Dominique Fishback per tornare nei panni dei loro personaggi, mentre anche molti dei Transformers di quel film dovrebbero tornare. In base ai tempi di questo annuncio, la Paramount aveva in programma di muoversi rapidamente per mettere in produzione Transformers 8. I prossimi sequel non hanno attualmente una data di uscita, ma è chiaro che lo studio ha intenzione di farlo più rapidamente. Tuttavia, è improbabile che Transformers 8 venga rilasciato prima del 2025 in questa fase, con Transformers 9 che potenzialmente non verrà rilasciato prima del 2027 o 2028. Capel ha detto che ha dei piani per ciò che vuole aggiungere al prossimo film (tramite Geek Culture) “Ho impostato molte cose in questo film e, sai… ogni volta che parliamo del futuro, c’è sempre molto ‘noi’. Penso che ci sia un modo per continuare a dare ai fan ciò che vogliono dai film di Transformers, ma anche fare qualcosa di interessante con un’altra IP leggendaria, per così dire, di cui sono sempre stato innamorato.”

Per quanto emozionante sia il fatto che altri due film Transformers live-action siano in programma dopo Rise of The Beasts i sequel dipendevano ancora da Transformers. Alla fine, Rise of the Beasts ha incassato 438,6 milioni di dollari con un budget di 195 milioni di dollari. Questo è il peggiore dell’intero franchise per incassi al botteghino (tramite The Numbers). Criticamente, è al terzo posto nel franchise (52%) dietro solo a Bumblebee (91%) e al primo film Transformers (57%) su Rotten Tomatoes.