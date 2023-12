Godzilla X Kong: il trailer lascia un dubbio

Il trailer di Godzilla X Kong: Il nuovo Impero è ufficialmente uscito e tutti i fan si sono chiesti la stessa cosa. Ci sono stati dozzine di film su Godzilla nel corso degli anni (38, per la precisione), ma Godzilla X Kong segna il quinto film di produzione americana sul mostro creato dai giapponesi. Da Millie Bobby Brown e Tom Hiddleston, a Bryan Cranston e Brie Larson; una serie di volti famosi sono apparsi nei film. E non sarà diverso per Godzilla X Kong poiché la Brown preferita di Stranger Things riprenderà il ruolo di Madison Russell, mentre artisti del calibro di Dan Stevens, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry saranno presenti nel nuovo film. Il trailer del film del 2024 è uscito ieri (3 dicembre) e ha già accumulato oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube.

Dopo la visione, coloro che lo hanno visto hanno condiviso i loro pensieri sull’attesissimo film c’era una domanda che continuava a insinuarsi tra i fan di Godzilla ovvero: Perché Godzilla è improvvisamente rosa? “Perché è rosa???” ha chiesto qualcuno su Instagram. “Pink Godzilla“, ha detto un secondo accanto a due emoji sul palmo della faccia. Un terzo ha scritto su X: “Perché cazzo Godzilla è rosa???” Mentre alcuni non sembrano apprezzare il nuovo look di Godzilla, altri erano qui proprio per questo. “Non è Godzilla nella sua era Barbenheimer. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è una nuvola atomica rosa e lui si adatta perfettamente“, ha scherzato una persona. Ma non tutti hanno fatto del sarcasmo, c’è anche chi si è esaltato scrivendo “Quel nuovo Godzilla rosa è davvero fantastico.” “Quel look rosa su Godzilla è davvero fantastico.” “Godzilla sembra un fottuto BOSS”

Le teorie sul colore rosa sono già iniziate a nascere. Non si pensa però che Godzilla sia improvvisamente rosa per scopi puramente estetici; alcuni hanno sostenuto che ciò significhi che il mostro è più forte che mai. Quelli di voi che hanno visto Godzilla Vs Kong, sapranno che i due titani si sono scontrati tra loro e, sebbene Godzilla si sia rivelato vittorioso, ha comunque subito una discreta sconfitta da Kong. Con questo in mente, in termini di sequenza temporale del film, si pensa che Godzilla sia andato in letargo e si sia ripreso dopo il loro combattimento e ritorni più forte che mai. In genere la radiazione di Godzilla è blu, ma sono stati sollevati dubbi sul fatto che da allora si sia “potenziato” alla radiazione rosa. Ad ogni modo, l’enorme mostro sembra pronto a prendere a calci nel nuovo film. Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero uscirà nei cinema il 12 aprile 2024.