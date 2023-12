Un Piedipiatti a Beverly Hills: Axel F torna su Netflix

Quasi 40 anni dopo aver recitato nel film originale, Eddie Murphy è tornato in una nuova puntata di Beverly Hills Cop. E il primo trailer del film mostra che Murphy è migliorato con l’età mentre ritorna nel ruolo di Axel Foley. Il trailer è scoppiettante, proprio come ci si aspetta da questo film. Sono passati 30 anni dall’ultima volta che abbiamo visto Murphy nei panni di Foley nel terzo film di Beverly Hills Cop, ma l’ufficiale di Detroit tornerà ufficialmente per affrontare un nuovo caso come Beverly Hills Cop: Axel F arriverà su Netflix l’anno prossimo. Vedremo Murphy di nuovo di pattuglia con alcuni dei suoi vecchi compagni di cast che si uniscono a lui, così come alcuni volti nuovi e persino un membro della famiglia.

L’apparizione di Murphy nel film garantisce praticamente alcuni momenti di risate a crepapelle, ma il regista Mark Molloy ha rivelato che alcune delle risate migliori non provengono dalla sceneggiatura. “Alcuni dei momenti più divertenti in Axel F sono quando Eddie improvvisa. Per me, gran parte del mio lavoro era creare l’ambiente giusto, mettere le persone giuste attorno a Eddie per permettergli di fare ciò che sa fare meglio.” Anche Jerry Bruckheimer, che ha prodotto il film, ha elogiato il lavoro di Murphy come attore mentre ci prepariamo a vedere la sua prossima interpretazione in tutto il suo splendore “Eddie è un artista incredibile. Può fare drammi, può fare commedie, può fare qualsiasi cosa. Ed è lo stesso Axel Foley. È ancora per strada. Sta ancora facendo quello che fa. Ovviamente con l’età si diventa più saggi. Ma ha ancora la luce negli occhi.”

Il nuovo film vedrà Foley di nuovo in giro a Beverly Hills, ma dopo che la vita di sua figlia Jane è stata minacciata, si allea con un nuovo partner, interpretato da Joseph Gordon-Levitt, per scoprire una cospirazione. Foley potrebbe essere stato a Beverly Hills alcune volte dopo il suo primo caso lì negli anni ’80, ma è ancora sorpreso dalla città come sempre “Detroit è una città molto diversa da Los Angeles e soprattutto da Beverly Hills. Ha ancora lo stesso tipo di meraviglia per le cose che vedi camminando lungo Rodeo Drive. Mentre stavamo esplorando da Detroit a Beverly Hills, il contrasto culturale che rendeva Axel un pesce fuor d’acqua negli anni Ottanta era ancora così vivido. Potrebbero essere proprio i due posti più opposti d’America”. Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita per Beverly Hills Cop: Axel F, ma dovrebbe arrivare nel 2024.