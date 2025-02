Successo totale per il film Conclave di Edward Berger ad oggi

Durante la notte si è celebrata ad Hollywood la premiazione degli Screen Actors Guild Awards che anticipano proprio la notte degli Oscar. In genere sono premi che fanno capire come potrebbero indirizzarsi i premi più prestigiosi che riguarda l’ambita statuetta d’oro. Vediamo a tal proposito cosa è accaduto a riguardo. Il premio come miglior cast è stato del film Conclave di Edward Berger ed in linea di massima potrebbe essere paragonato proprio alla premiazione come miglior film.

Conclave di Edward Berger

Alcuni dettagli relativi al film Conclave di Edward Berger

Sul palco abbiamo avuto modo di notare gran parte degli attori che hanno preso parte a tale pellicola, tra cui John Lithgow, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Quest’ultima, che ricordiamo ha preso parte solo per otto minuti a tale pellicola ma conquistando tutti, ha riportato i suoi auguri a Papa Francesco, che si ritrova da giorni in condizioni critiche al Gemelli. Anche Sergio Castellitto ha evidenziato come sia un periodo complicato per tutti proprio per lo stato di salute del Pontefice.

Visto come questa pellicola sia stata premiata anche ai Bafta Awards britannici, sembra proprio che possa ambire a vincere l’Oscar come miglior film. Se insomma le premesse sono queste, non dovrebbero esserci molti dubbi a riguardo. Per quanto riguarda gli altri premi della serata, il Sag Award è finito nelle mani di Timothee Chalamet come miglior attore nella pellicola A Complete Unknown, dove ha interpretato il ruolo di un giovanissimo Bob Dylan.

Nessun premio invece per un altro attore che potrebbe aggiudicarsi la statuetta degli Oscar come Adrien Brody per la pellicola The Brutalist. Il Sag Award come migliore attrice è andato Demi Moore per il suo ruolo nell’horror The Substance, firmato da Coralie Fargeat. Kieran Culkin e Zoe Saldana hanno vinto i premi come miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista rispettivamente per A Real Pain e Emilia Perez.

L’attrice Jane Fonda ha ricevuto il Life Achievement Award che risulta essere il premio alla carriera. Fonda si è focalizzata sullo stato attuale della politica americana che non giova assolutamente al mondo del cinema, esortando tutti a reagire, proprio com’è stato fatto negli anni Cinquanta. Hollywood deve resistere, ma tutti devono remare dalla stessa parte. Il pubblico l’ha accolta con una grande standing ovation.

Negli Stati Uniti il ruolo dell’attore è preso molto in considerazione all’interno del sistema produttivo del Paese, tant’è che ci furono degli scioperi importanti nel 2023 che non riguardavano solo la questione salari, ma anche l’uso delle nuove tecnologie. C’è stato un accordo, a seguito di questi scioperi, con i principali Studios per i successivi tre anni, ma vedremo cosa accadrà dopo tale scadenza.