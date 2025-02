Emergono i primi dettagli su The Odyssey, il nuovo film di Nolan in uscita

Christopher Nolan è pronto a dar vita ad un nuovo capolavoro, The Odyssey, le cui riprese sono appena iniziate e che sarà girato anche in Italia. Questa nuova pellicola vedrà la luce nel 2026. Dopo il grandissimo successo di Oppenheimer, Nolan si messo nuovamente dietro la macchina da presa per realizzare questa nuova pellicola che, come dice il titolo, adatterà l’Odissea di Omero.

Cosa sappiamo per ora su The Odyssey di Nolan

Un’impresa titanica che senza dubbio darà grandissime soddisfazioni al regista, anche perché ha scelto un cast davvero stellare per dare vita agli storici personaggi dell’Odissea. In queste ore infatti è stata pubblicata la prima foto ufficiale dal set dove si vede Matt Damon nei panni del protagonista Ulisse. Per la prima volta Cristopher Nolan si è tuffato nel mondo della mitologia greca ed è pronto a dar vita ad un successo cinematografico che siamo sicuri sarà apprezzato da molti.

Le riprese si svolgeranno in diversi Paesi del mondo, come il Regno Unito, il Marocco, diverse isole siciliane, per un budget di ben 250 milioni di dollari e sarà il più costoso di Nolan. The Odyssey seguirà il viaggio decennale di Ulisse nel tentativo di tornare a casa dopo la guerra di Troia, affrontando una serie di sfide mitologiche, tra cui l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la dea Circe.

Per questo progetto Nolan si affiderà alla nuova tecnologia IMAX per offrire al pubblico un’esperienza visiva immersiva. Come accennato in precedenza sarà ovviamente il cast a fare la differenza e vediamo di chi si tratta.

Matt Damon è Ulisse: il ruolo principale, l’eroe che cerca di tornare a casa dopo la guerra di Troia. Anne Hathaway nel ruolo di Penelope: la moglie fedele che attende il ritorno di Ulisse. Tom Holland nel ruolo di Telemaco: il coraggioso figlio di Ulisse e Penelope. Zendaya nel ruolo di Calipso: la ninfa che trattiene Ulisse sulla sua isola. Lupita Nyong’o nel ruolo di Circe: l’incantatrice che trasforma gli uomini di Ulisse in porci. Charlize Theron nel ruolo di Circe: il che fa pensare a una doppia interpretazione o a un aggiornamento del casting. Robert Pattinson nel ruolo di Hermes: il dio messaggero che aiuta Ulisse. Jon Bernthal nel ruolo di Antinoo: uno dei pretendenti più importanti in lizza per la mano di Penelope. Benny Safdie nel ruolo di Polifemo: il temibile ciclope incontrato da Ulisse. Mia Goth: annunciata di recente, l’attrice si è unita al cast in un ruolo non rivelato.

C’è quindi grande attesa nello scoprire come Nolan racconterà l’Odissea, per ora il tutto è una fase iniziale, ma l’uscita è prevista il 17 luglio del 2026, quindi c’è già una data in cui sarà possibile assistere nelle sale cinematografiche a questo nuovo capolavoro.