Come sta andando FolleMente al botteghino: primi dati incoraggianti

Le aspettative sul nuovo film di Paolo Genovese, FolleMente, erano piuttosto elevate e bisogna dire come il pubblico italiano abbia risposto presente, garantendo il primato al box office. Attivato nelle sale cinematografiche italiane il 20 febbraio, in circa tre giorni di programmazione FolleMente ha raccolto 4.074.619 con un prospetto di oltre 10 milioni.

Prime indicazioni su FolleMente: l’impatto al botteghino

Una commedia romantica, un film speciale per i vari attori protagonisti, che è stata considerata proprio l’Inside Out italiano. Questo stile di narrazione è piaciuto al pubblico, entrare insomma nelle mente dei due protagonisti, dando voce ai loro pensieri, ma soprattutto alle loro emozioni, è stata una formula piuttosto vincente.

Non è quindi un film come gli altri, la storia è incentrata su un incontro romantico tra due persone, interpretate dagli attori Edoardo Leo e Pilar Fogliati, ma qui predominano le loro personalità, viene data quindi espressamente voce ai loro pensieri ed ogni emozione è interpretata da un attore diverso. Nella mente della protagonista femminile ritroviamo attrici del calibro di Vittoria Puccini, Claudia Pandolfi, Emanuela Fanelli e Maria Chiara Giannetta, mentre nell’uomo ci sono altri grandi attori ad esprimere le sue sensazioni, ossia Claudio Santamaria, Marco Giallini, Rocco Papaleo e Maurizio Lastrico.

Parliamo di attori molto importanti del nostro cinema e che hanno accolto con grandissimo entusiasmo quest’idea di Paolo Genovese, più volte infatti nelle varie interviste hanno evidenziato come questo film fosse davvero speciale e unico. Nessuno si è mai ritrovato ad interpretare personaggi di questo genere, ma la cosa più interessante è che si tratta di dinamiche che effettivamente avvengono nella mente di ogni uomo o ogni donna quando si inizia ad avere il primo approccio con l’altra persona, con qualcuno insomma che possa suscitare delle emozioni.

FolleMente di Paolo Genovese si appresta quindi a stare in vetta al nostro box office ancora per molte settimane, con la possibilità di arrivare oltre i 10 milioni di incassi in poco tempo. Certo c’è stata anche una grande sponsorizzazione di tale lavoro, con gli attori che sono stati presenti anche sul palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo, ma chiaramente è stato poi il passaparola a fare la differenza.

Se insomma la pellicola non fosse piaciuta, con recensioni negative, difficilmente avrebbe catalizzato tutta l’attenzione che sta avendo dal pubblico italiano. Per il momento il box office italiano sta premiando FolleMente di Paolo Genovese, il weekend che sta per iniziare sarà ancora più importante per capire se potrà ambire ad incassi ancora maggiori.