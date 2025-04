Sta spopolando “Un film Minecraft”: gli ultimi dati emersi

Il primo fine settimana di aprile ha visto trionfare nei cinema di tutto il mondo la pellicola “Un film Minecraft”. Questo film che parla del celebre videogioco, nelle varie sale cinematografiche in cui è stato distribuito, ha avuto modo di totalizzare oltre 300 milioni di incassi.

Alcuni numeri aggiornati su “Un film Minecraft”

C’è tato un vero e proprio scossone per i cinema di tutto il mondo, chi insomma pensava che “Biancaneve” potesse diventare una pellicola di grandi incassi, ha dovuto invece ricredersi. Le famiglie infatti si sono riversate nelle varie sale cinematografiche per assistere a “Un film Minecraft”. La favola di Biancaneve non ha attirato, mentre il celebre videogioco ha garantito una mole impressionante di seguaci anche sul grande schermo.

Questa nuova pellicola prodotta dalla Warner Bros ha decisamente sbancato i botteghini di tutto il mondo nel corso del primo fine settimana di aprile. In realtà non ci si attendeva questa grande risposta da parte del pubblico, è un successo sicuramente inaspettato che ha superato di gran lunga le migliori aspettative. Nei mercati in cui è stato distribuito, “Un film Minecraft” ha avuto la meglio sulla concorrenza, con incassi davvero inimmaginabili.

Per quanto riguarda invece le pellicole italiane, c’è stata una buona accoglienza per il nuovo film di Soldini “Le assaggiatrici”, mentre il film “Follemente” di Genovese si sta ormai avvicinando all’incasso di “Perfetti Sconosciuti”, ciò significa che c’è aria di record. In questo primo weekend di aprile l’incasso totale delle persone che hanno deciso di recarsi al cinema è stato di 8 milioni. Per quanto riguarda le sale cinematografiche USA, qui l’incasso complessivo è stato di 195 milioni di dollari.

Una notizia molto positiva per gi esercenti, visto come fino ad ora non fosse ancora emerso un titolo in grado di attirare i vari spettatori. Come accennato in precedenza a fare la differenza è stato senza dubbio “Un film Minecraft”, qui nel corso del fine settimana dal 3 al 6 Aprile 2025 negli States ha raccolto la bellezza di 157 milioni di dollari, il miglior esordio del 2025, ma soprattutto il record storico del miglior esordio per un film tratto da un videogioco, battendo i 146 milioni di “Super Mario Bros. – il film” del 2023.

In tutto il mondo si è arrivati invece ad oltre 300 milioni di dollari. Tra i mercati esteri, quello che spicca più degli altri, è il Regno Unito con quasi 20 milioni, seguito dalla Cina a quota 14,5 e il Messico a 11,2 milioni. “Un film Minecraft” ha come protagonisti quattro improvvisati avventurieri che vengono improvvisamente trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld, un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo mentre intraprendono una magica missione affiancati da un esperto e inaspettato ‘costruttore’ del posto.