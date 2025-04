Svolta positiva per la distribuzione di Coyote vs. Acme nel mondo

Dopo la decisione da parte di Warner Bros. di non distribuire più il film Coyote vs. Acme, ecco la bella notizia per chi ama questo tipo di pellicole, con la Ketchup Entertainment che ha deciso di acquistare i diritti di distribuzione mondiali di tale lungometraggio a tecnica mista. Sarà infatti un film girato in parte dal vivo e in parte animato.

Tutti potranno vedere Coyote vs. Acme a breve

Stando a quanto riportato da Deadline c’è stato un accordo di ben 50 milioni di dollari, con questa pellicola che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche nel 2026. Ketchup Entertainment è un distributore cinematografico indipendente giovane, nato appena nel 2011, ma che ha all’attivo diverse pellicole legate ad accordi proprio con la Warner.

C’è quindi grande entusiasmo per questo nuovo progetto legato ai personaggi Looney Tunes e secondo Gareth West, amministratore delegato di Ketchup Entertainment, sarà un film che resterà nelle menti degli appassionati per molto tempo. Coyote vs. Acme è tratto dal racconto breve Coyote v. Acme di Ian Frazier apparso sul New Yorker nel 1990. Qui il tutto sarà incentrato sulla causa legale intentata da Willy il Coyote nei confronti di Acme, ossia il marchio che fabbrica tutte le trappole utilizzate da Willy e che secondo lui sarebbe responsabile, a causa dei continui malfunzionamenti, dei suoi fallimenti.

Parliamo di una pellicola che è in lavorazione dalla fine del 2018, diretta da Dave Green e che vede tra i protagonisti John Cena, nel ruolo dell’amministratore delegato della Acme. Il film sarebbe dovuto uscire il 21 luglio 2023, ma nel 2022 fu tolto dal calendario per fare spazio a Barbie, e da allora non era più stata comunicata la nuova data d’uscita.

Questa decisione scatenò una grande protesta da parte di coloro che hanno sempre amato pellicole di questo genere ed a quanto pare l’idea di non distribuire più il film fu di David Zaslav, controverso amministratore delegato di Warner Bros. Discovery, che già si era mosso in maniera simile per proteggere l’immagine dei propri franchise più importanti e tagliare i costi dell’azienda.

In realtà alle prime proiezioni private la pellicola fu accolta anche con entusiasmo da parte degli spettatori, c’erano insomma tutte le carte in regola per dar vita ad un nuovo successo cinematografico. Dopo quindi qualche anno, ecco la bella notizia che potrà accontentare i fan, con Coyote vs. Acme che potrà finalmente vedere la luce grazie a Ketchup Entertainment. La Warner aveva provato anche a trovare acquirenti tra Apple TV, Netflix, Prime Video e così via, ma nessuno aveva accettato per i costi troppo elevati.