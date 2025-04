Festival di Cannes 2025, i nomi più caldi ad oggi

Dal 13 al 24 maggio 2025 andrà di scena il prossimo Festival di Cannes che si preannuncia ricco di opere cinematografiche di grande spicco, con ben diciannove pellicole in competizione per la prestigiosa Palma d’Oro. Tra i titoli più attesi ritroviamo “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson, un dramma familiare con Scarlett Johansson, Tom Hanks e Benedict Cumberbatch, incentrato su scelte morali ambigue all’interno di un’azienda.

Chi saranno i protagonisti del Festival di Cannes 2025

Ari Aster presenta “Eddington”, un thriller ambientato in una cittadina isolata del New Mexico durante la pandemia, con Pedro Pascal ed Emma Stone protagonisti di inquietanti eventi notturni.

Tra le altre pellicole che saranno presenti al Festival di Cannes 2025, ecco anche l’interessante racconto dei fratelli Dardenne con “Jeunes Mères“, che mette in scena la resilienza di giovani madri in un rifugio. La regista Julia Ducournau esplora invece il complesso rapporto madre-figlia in “Alpha”, innescato da un inaspettato tatuaggio.

Hayakawa Chie con “Renoir” narra di una famiglia traumatizzata che trova nella fantasia un potere curativo. “The History Of Sound” di Oliver Hermanus segue due giovani americani (Josh O’Connor e Paul Mescal) che, durante la Prima Guerra Mondiale, viaggiano per registrare canti popolari, scoprendo anche l’amore. Si continua con la pellicola di Hafsia Herzi, anch’essa presente al Festival di Cannes 2025, che ha adattato il romanzo “La Petite Dernière“, la storia di Fatima, una giovane musulmana lesbica che cerca accettazione senza rinunciare alla fede.

Il regista Oliver Laxe presenta “Sirat“, un padre alla ricerca della figlia scomparsa nel Nord Africa. Richard Linklater con “New Wave” ripercorre la produzione del film di Godard “Fino all’ultimo respiro“, con Zoey Deutch e Alix Bénézech. Sergei Loznitsa presenta “Two Prosecutors“, un dramma sulla corruzione nell’URSS staliniana attraverso la scoperta di una lettera. Quest’anno al Festival di Cannes non mancherà una pellicola italiana, con Mario Mortone che presenterà “Fuori”, una storia che si concentra sulla scrittrice Goliarda Sapienza e sulle sue amicizie nate in prigione, interpretate da Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie.

Kleber Mendonça Filho ambienta “O Secreto Agente” nel Brasile repressivo del 1977, seguendo un uomo in cerca di una nuova vita. Dominik Moll dirige “Dossier 137“, un thriller poliziesco con un caso apparentemente semplice che si complica. Jafar Panahi firma “Un Simple Accident“, dove un piccolo incidente innesca conseguenze inattese. Kelly Reichardt con “The Mastermind” racconta un audace furto d’arte durante la guerra del Vietnam, con Gaby Hoffmann e Josh O’Connor.

Tarik Saleh dirige “Eagles Of The Republic“, la storia di un attore egiziano caduto in disgrazia costretto ad accettare un’offerta rischiosa. “Sound of Falling” di Mascha Schilinski svela segreti familiari in una remota fattoria tedesca. Carla Simón con “Romería” segue la ricerca di una giovane sulle tracce delle sue origini, portando alla luce segreti familiari. Infine, Joachim Trier presenta “Sentimental Value“, con Renate Reinsve e Stellan Skarsgård, sul ritorno di un padre regista nella vita della figlia attrice. Tantissimi i titoli cinematografici che vedremo a Cannes quest’anno.