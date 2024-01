John Wick e L’Equalizzatore: fattibile per Keanu Reeves

La star d’azione preferita di Internet, Keanu Reeves, ha regalato un altro successo all’inizio di quest’anno con John Wick: Capitolo 4. L’apparente capitolo finale della lotta per la libertà dal tavolo alto del personaggio titolare John Wick ha avuto recensioni sorprendenti e ha incassato oltre 430 milioni di dollari al botteghino. Mentre i piani per un quinto film sono ancora in fase di sviluppo, Keanu Reeves tornerà nei panni di Wick nel film spin-off Ballerina. Nel film sarà presente anche Ana De Armas. Tuttavia, l’attore ha dichiarato di essere aperto alla possibilità di un altro film spin-off, questa volta un crossover con un altro iconico franchise d’azione di Denzel Washington.

Il franchise di Keanu Reeves con John Wick ha ridefinito il genere d’azione in molti modi. I film con il loro ampio insieme di regole rappresentavano un cambiamento rinfrescante nel genere d’azione dopo la telecamera traballante e lo stile d’azione rapido reso popolare dal franchise Bourne di Paul Greengrass. I film hanno guadagnato un seguito di culto riscuotendo anche un enorme successo al botteghino. Ogni film è diventato solo più grande del precedente, sia in termini di dimensioni che di costruzione del mondo. Una rete sotterranea di assassini che operava attraverso hotel famosi chiamati Continental, con le proprie linee di comunicazione e valuta, era l’ambiente perfetto per la costruzione del franchising.

Dopo il successo della sua ultima (e forse ultima) avventura in John Wick: Capitolo 4, il personaggio sembra aver ottenuto una meritata pausa. Tuttavia, il franchise sta ancora andando forte. Lionsgate, lo studio dietro il franchise, sta sviluppando due progetti spin-off. La prima è una miniserie intitolata The Continental ambientata prima degli eventi dei film e si concentrerà su una versione più giovane di Winston Scott, interpretato da Ian McShane nei film. La serie di tre episodi è ambientata negli anni ’70 e avrà come protagonista Mel Gibson.

Il secondo spin-off è un film intitolato Ballerina. Il film si concentrerebbe sugli assassini della ballerina russa che sono apparsi in John Wick: Capitolo 3 – Parabellum. Il film sarà diretto da Len Wiseman e vedrà la star di Knives Out Ana De Armas nel ruolo principale. Ambientato tra gli eventi del Capitolo 3 e del Capitolo 4, il film vedrà anche l’apparizione di Keanu Reeves nei panni di John Wick. Sebbene questi aggiornamenti siano entusiasmanti, i fan sperano in un altro grande film di squadra, in cui John Wick collaborerà con L’equalizzatore di Denzel Washington. Prima dell’uscita di John Wick: Capitolo 4, Keanu Reeves ha ospitato una sessione “Ask Me Anything” su Reddit per promuovere il film in uscita. Quando gli è stato chiesto se ci fossero piani per collaborare con Robert McCall di Denzel Washington del franchise di The Equalizer, l’attore di Matrix ha risposto all’idea. Pur menzionando che al momento non esistevano piani del genere, ha anche detto: “Ah… no… sarebbe pazzesco. Pazzesco in senso buono!”