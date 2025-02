Nuovo riconoscimento per “C’è ancora domani” in questi giorni

Uno dei più grandi successi cinematografici italiani del 2023 è stato sicuramente “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. La pellicola si è aggiudicata numerosi David Di Donatello, ma anche altri premi che hanno garantito un successo davvero straordinario per l’attrice e regista Paola Cortellesi. Ora giungono altre buone notizie per la Cortellesi, visto come il suo film si stia preparando a diventare un vero e proprio successo globale.

L’ultimo riconoscimento ufficializzato per C’è ancora domani

Per la neo regista, che ha debuttato dietro la macchina da presa proprio con questo suo capolavoro, sicuramente è stata una grande sorpresa scoprire tanto affetto per il suo film, insomma nemmeno nelle più rosee aspettative era prevedibile tutto ciò che accaduto. Il pubblico e la critica cinematografica hanno apprezzato tantissimo questo film che è stato un vero e proprio record d’incassi, riuscendo a portare in sala ben più di un milione e 730mila spettatori, mettendo a segno numeri al di là di ogni più rosea previsione.

Paola Cortellesi è stata abile nell’unire l’elemento drammatico con la commedia, senza dubbio questa mossa è stato l’elemento che più di tutti ha garantito il successo del film. Il tema trattato è alquanto importante, focalizzandosi sulla condizione della donna nell’Italia dell’immediato dopoguerra, sulla violenza domestica e sull’emancipazione femminile, ma lo ha fatto in un modo toccante e allo stesso tempo leggero che ha funzionato alla grande.

Tanto che anche all’estero hanno iniziato ad accorgersi di questa pellicola, non è un caso come la distribuzione di C’è ancora domani sia stata acquistata per ben 126 paesi. Durante il 2024 il film è approdato nelle sale cinematografiche di Svizzera, Canada, Svezia, Francia, Marocco, Belgio, Paesi Bassi, Austria, Germania, Argentina, Ecuador, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Portogallo, Polonia, Estonia, Grecia, Croazia, Israele, Taiwan, Messico, Australia, Perù, Finlandia e Norvegia, mentre in questi primi due mesi del 2025 è arrivato in Ungheria e Hong Kong.

Non solo, perché in questo 2025 il film della Cortellesi si appresta ad approdare in Cina, dove in genere i film italiani non vengono distribuiti. L’8 marzo infatti C’è ancora domani arriva nelle sale cinematografiche cinesi, evidenziando ancora di più come questo successo si sia espanso in un modo davvero straordinario. Intanto per il film di Paola Cortellesi si avvicina anche il tanto atteso debutto statunitense, finora limitato al contesto dei festival.

La distribuzione nordamericana di C’è ancora domani sarà curata dalla società di distribuzione indipendente Greenwich Entertainment, la quale ha fissato l’uscita per il 7 marzo. Un 2025 che sarà ancora piuttosto importante per Paola Cortellesi, a ben due anni dall’uscita di C’è ancora domani, il film continua ad essere di grande interesse in tutto il mondo.