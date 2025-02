Film da vedere su Netflix a metà febbraio: San Valentino ad un passo

Tanti film da vedere su Netflix a metà febbraio. In questa nuova settimana di febbraio vediamo quali sono le migliori serie tv ed i film da potersi godere tranquillamente su Netflix, con le nuove ed interessanti uscite. Come ogni settimana infatti la piattaforma streaming propone tante novità per intrattenere i vari utenti sia per quanto riguarda il campo delle serie tv e sia nel mondo dei film.

Film da vedere su Netflix, aggiornamento di San Valentino

Si tratta poi di una settimana davvero particolare con Sanremo e San Valentino, ma chi non ha intenzione di guardare il Festival o assistere a qualche film romantico con il proprio partner, ecco le proposte di Netflix per la settimana dal 10 al 16 febbraio. Partiamo da quest’oggi 11 febbraio con l’approdo sulla piattaforma streaming di The Witcher: le sirene degli abissi. Si tratta di una pellicola fantasy in cui viene raccontata la storia del noto cacciatore di mostri mutante Geralt di Rivia che, dopo essere stato reclutato per indagare su una serie di attacchi a un villaggio costiero, è coinvolto in un conflitto secolare tra gli umani e il popolo marino.

Chi vuole farsi due risate, può attendere il 12 febbraio e assistere ad una commedia francese molto divertente dal titolo Luna di miele con mamma e papà, una storia romantica dove non mancheranno gli equivoci. Per gli appassionati delle serie tv Netflix c’è però un giorno segnato sul calendario ed è il 13 febbraio, quando finalmente ci sarà il gran finale di Cobra Kai. L’attesa è terminata, pochi giorni e ci sarà modo di scoprire cosa accadrà in questa vicenda che per anni ha appassionato gli amanti di Karate Kid e non solo.

Si arriva poi al 14 febbraio, giorno molto atteso da tanti innamorati e che in molti vorranno trascorrere a casa godendosi al meglio la propria intimità. Qui per l’occasione Netflix farà uscire una commedia svedese romantica, Love Forever, dove viene raccontata la storia d’amore tra Hanna e Samuel con grandi colpi di scena per il giorno delle nozze. Sempre il 14 febbraio ecco che invece ritorna su Netflix la quarta stagione di Valeria, serie spagnola che racconta le vicende di questa trentenne che affronta nuove sfide insieme alle sue quattro migliori amiche.

Infine ecco arrivare per il giorno di San Valentino anche una nuova serie sudcoreana super romantica e dal titolo Melo Movie. Qui viene raccontata la storia di due giovani in cerca dell’amore, che inseguono i loro sogni e trovano l’ispirazione l’uno nell’altra per superare i traumi del passato, sullo sfondo di momenti da film trascorsi insieme. Come visto c’è davvero l’imbarazzo della scelta per intrattenersi in questa settimana di febbraio grazie a Netflix.