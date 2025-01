Perché il film “Emilia Perez” ha ricevuto delle critiche

Con i suoi continui consensi, “Emilia Perez” è ampiamente considerato un favorito per il premio come miglior film in vista degli Academy Awards del 2 marzo. Il film è stato anche controverso sin dalla sua uscita a novembre.

Il musical poliziesco di Netflix segue un’avvocatessa (Zoe Saldaña) assunta da un boss del cartello (Karla Sofía Gascón) che vuole sottoporsi a un intervento chirurgico. Ha ricevuto consensi quando è stato presentato in anteprima a maggio al Festival di Cannes e da allora ha vinto quattro Golden Globe alla cerimonia di premiazione di gennaio, tra cui miglior film commedia o musical, miglior film non in lingua inglese e una vittoria come migliore attrice non protagonista per Saldaña.

E questo prima delle sue 13 nomination agli Oscar. Le nomination sono storiche per la stella emergente Gascón, che ha ottenuto una nomination all’Oscar come migliore attrice, diventando la prima attrice apertamente trans a ricevere una nomination all’Oscar.

Cosa c’è dietro le critiche per Emilia Perez

Nonostante i molti elogi della critica, il film è circondato da molte polemiche. Il motivo? La pellicola ‘Emilia Pérez’ è criticata per la rappresentanza messicana. Alcuni criticano il musical in lingua spagnola per la mancanza di rappresentanti messicani nel cast e nella troupe principali: il regista Jacques Audiard è francese; il film è stato girato interamente a Parigi, in un teatro di posa; e delle quattro attrici principali del film, Paz è l’unica nata in Messico.

Selena Gomez, che interpreta la moglie scontenta di Gascón, è di origine messicana. Ma Gomez è stata criticata per la sua scarsa padronanza dello spagnolo nel film.

In un TikTok della fine dell’anno scorso, l’attore Eugenio Derbez ha definito la sua interpretazione “indifendibile” e ha affermato che mentre guardava il film, ha pensato: “Wow, cos’è questo?” L’attore è d’accordo con la conduttrice del podcast “Hablando de Cine con” Gaby Meza, che riteneva che Gomez non fosse riuscita a dare sfumature alla sua interpretazione perché lo spagnolo non è la sua lingua principale e non capiva cosa stava dicendo.

Derbez in seguito si è scusato con Gomez, dicendo che i suoi “commenti imprudenti” andavano contro “tutto ciò che rappresento”.

Le reazioni sui social media sono state più critiche. Un post virale di X ha condiviso una clip di sei secondi da una delle scene di Gomez e l’ha attaccata per “aver pensato che questo fosse un modo accettabile di parlare spagnolo”. Altri hanno difeso l’attrice sottolineando che la sua scarsa fluidità si adatta al ruolo. Vedremo in Italia come si reagirà al film Emilia Perez.