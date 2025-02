Non solo Parthenope: i film in uscita su Netflix a febbraio 2025

Novità importanti per gli utenti che amano guardare film e serie TV su Netflix, infatti in occasione dei dieci anni dall’approdo della piattaforma streaming in Italia, ecco che in questo 2025 vedremo l’arrivo di tanti film italiani. Durante infatti l’evento Next on Netflix sono state annunciate tutte le varie novità che ci attendono in questo nuovo anno sull’ormai popolarissima piattaforma streaming.

Dal 6 febbraio, ecco che sarà possibile assistere all’ultimo capolavoro di Paolo Sorrentino, Parthenope, approdato nelle sale italiane lo scorso 24 ottobre 2024 e che ha avuto modo di guadagnare 7 milioni di euro. Dopo quindi pochi mesi dall’uscita al cinema, ecco che Parthenope arriva anche su Netflix. Se si ha la curiosità di scoprire cosa racconta il nostro Premio Oscar in questa pellicola, basterà sintonizzarvi dal 6 febbraio su Netflix.

C’è la volontà di puntare però sull’uscita di più film al mese sulla piattaforma streaming, quindi dare modo di avere anche una scelta in più per quanto concerne i film italiani. Sempre durante tale evento è stato infatti annunciato anche L’abbaglio, altro film italiano diretto da Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone. Si tratta di una pellicola molto interessante che ci riporta indietro nel tempo, a quando ci fu la spedizione dei Mille con Giuseppe Garibaldi.

Qui, tra gli ufficiali più fedeli, ecco il colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini e tra i militi ci sono altri due siciliani, Domenico Tricò e Rosario Spitale. Arrivati in Sicilia, a Marsala, i Mille iniziano a battersi con l’esercito borbonico. Quando è quasi costretto ad arretrare, Garibaldi affida una manovra diversiva al colonnello Orsini: il piano è far credere a Jean-Luc Von Mechel, comandante svizzero dell’esercito regio, che il generale stia battendo in ritirata. Insomma una storia avvincente e particolare che vale assolutamente la pena guardare.

In questo 2025 arriverà poi un’altra pellicola, uscita da pochi mesi nelle varie sale cinematografiche italiane, come Io e te dobbiamo parlare. Film diretto da Alessandro Siani che vede tra gli altri attori protagonisti anche Leonardo Pieraccioni e Francesca Chillemi. Qui si racconta la storia di Antonio e Pieraldo, due agenti di polizia, che hanno più di quanto possano credere in comune. Matilde (Brenda Lodigiani) è infatti l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria (Gea Dall’Orto), è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo.

E poi c’è Sara, l’affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e vorrebbe avere un futuro. Qui non mancheranno di certo le risate, è una commedia a tutti gli effetti che potrà farvi distrarre da una giornata un po’ pesante. Se non avete avuto modo di andarlo a guardare al cinema, ecco che Io e te dobbiamo parlare arriva su Netflix a breve.