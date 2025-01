Aggiornamenti sulle nominations per gli Oscar 2025: buone notizie per l’Italia

Sono state rivelate le nominations per gli Oscar 2025 e purtroppo non c’è stato spazio per il film italiano Vermiglio che non è rientrato nei migliori film internazionali. I cinque film stranieri che hanno invece avuto la nomination sono: Emilia Pérez, candidato per la Francia, il danese The girl with the needle, il brasiliano Io sono ancora qui, il film d’animazione Flow – Un mondo da salvare e l’iraniano Il seme del fico sacro di Mohammad Rasoulof.

Riscontri sulle nominations per gli Oscar 2025

Un po’ di Italia agli Oscar 2025 però potrebbe esserci grazie a Isabella Rossellini che ha interpretato suor Agnes in Conclave di Edward Berger. A 72 anni la Rossellini potrebbe vincere un Oscar come attrice non protagonista. La Rossellini ha ringraziato i suoi genitori ed anche il suo compagno David Lynch scomparso proprio pochi giorni fa.

Per quanto riguarda invece la categoria miglior film per gli Oscar 2025 troviamo dieci titoli: Anora di Sean Baker, The Brutalist con Adrien Brody, A complete unknown biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet, Conclave girato a Cinecittà, Dune 2, il film di Jacques Audiard Emilia Pérez, il brasiliano Io sono ancora qui, Nickel boys, l’horror The substance e il musical Wicked. Grandi aspettative per la pellicola Emilia Peréz che ha ottenuto ben 13 nomination ed è il film più nominato agli Oscar 2025. A seguire troviamo il musical Wicked e da The Brutalist con dieci candidature.

Un altro record siglato da Emilia Peréz riguarda l’attrice protagonista Karla Sofia Gascon, che risulta essere la prima attrice trans a essere nominata come miglior attrice protagonista. Coralie Fargeat è l’unica regista donna per l’horror The Substance.

Con lei sono in corsa per la regia Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez). Non ci resta a questo punto che attendere la cerimonia che si svolgerà il 2 marzo al Dolby Theater di Los Angeles e sarà condotta dal presentatore Conan O’Brien.

Rispetto però alla solita notte degli Oscar ci sarà qualcosa di diverso, non si possono dimenticare gli incendi di Los Angeles ed infatti ci sarà un omaggio importante ai pompieri e ai volontari che hanno lavorato incessantemente e continuano a farlo per contenere e spegnere i roghi. Non caso, l’evento non vedrà le tradizionali performance live delle canzoni nominate ma ci saranno momenti dedicati ai cantautori che firmano i brani.

Bisogna quindi onorare gli Oscar, far sì che lo show possa continuare, ma non bisogna dimenticare quanto accaduto alla città di Los Angeles, sempre grande protagonista di questo evento ed ora in ginocchio a causa degli incendi inarrestabili che l’hanno colpita. Occhi puntati sulle nominations per gli Oscar 2025.