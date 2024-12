Our Little Secret: il ritorno di Lindsay Lohan per Natale

L’ultimo film di Natale di Lindsay Lohan ha suscitato molto scalpore con un montaggio “folle” di 10 anni a pochi minuti dall’inizio. La regina dei successi festivi di Netflix è tornata insieme alla star di Pretty Little Liars, Ian Harding per l’allegra puntata di quest’anno. Uscito il 27 novembre, la commedia romantica ha scalato le classifiche cinematografiche globali e attualmente rivendica il primo posto. Lohan e Harding interpretano ex che, dieci anni dopo la separazione, sono costretti a trascorrere il Natale sotto lo stesso tetto, tutto perché i loro attuali partner sono fratelli. Quali sono le possibilità, giusto!?

Anche se questa non è di gran lunga la parte più folle del film, chiamata Our Little Secret. Alcuni fan sono rimasti inorriditi, mentre altri sono rimasti ipnotizzati, dopo pochi minuti, quando è apparso un montaggio che raffigurava alcuni eventi importanti degli ultimi 10 anni. Se ritieni che inserire tutto questo in una sequenza di 75 secondi sia ambizioso, hai ragione. I momenti inclusi da Netflix hanno diviso i fan sui social media. I momenti salienti includono la sfida del secchiello del ghiaccio contro la SLA, la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, Stranger Things che batte i record di Netflix e il matrimonio di Megan e Harry. Meritano una menzione anche l’incendio di Notre Dame, l’inaugurazione del Cybertruck di Elon Musk, l’atterraggio del rover Perseverance della NASA su Marte e l’incidente del Canale di Suez.

Prendendo X, i fan si sono affrettati a condividere la loro reazione. Un fan ha detto: “Il montaggio di ’10 anni sono passati’ all’inizio di Our Little Secret è la cosa più folle che abbia mai visto“, mentre un secondo ha concordato: “Il montaggio di 10 anni… ha alcune cose davvero folli“. evidenzia la scelta.” Alcuni hanno pensato che la sequenza fosse un po’ troppo autoindulgente da parte di Netflix. Danielle Cohen di The Cut ha citato i tre titoli Netflix nel montaggio che potete guardare qui sotto descrivendo la mossa “un’esagerazione dell’impatto dello streamer sulla cultura negli ultimi dieci anni“.

Ma i titoli di testa hanno fatto sentire alcune persone sentimentali, come ha riflettuto una persona: “Ascolta, questo montaggio degli anni che passano in pochi minuti in ‘Il nostro piccolo segreto’ #Netflix, mette davvero le cose in prospettiva. Abbiamo vissuto MOLTO .” Our Little Secret è già disponibile per lo streaming sulla piattaforma di Netflix.