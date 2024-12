Interessanti rumors sul prossimo film di Christopher Nolan oggi

C’è attesa per il nuovo capolavoro cinematografico di Christopher Nolan, un film che sembra avere già un cast di tutto rispetto, ma il famoso regista vorrebbe puntare su un altro nome di spicco. Stando infatti le ultime indiscrezioni che stanno circolando su tale progetto, Nolan ha messo nel mirino Robert Downey Jr. L’attore premio Oscar è l’obiettivo del regista per concludere il cast, ma ci sarebbero degli intoppi per averlo in questo nuovo progetto.

Christopher Nolan

Emergono rumors sul prossimo film di Christopher Nolan oggi

Che tra i due ci sia un certo feeling lo si è capito dal successo di Oppenheimer, che tra l’altro ha dato modo a Robert Downey Jr di riprendersi la sua grande rivincita ad Hollywood vincendo l’ambito Oscar. Squadra che vince non si cambia, questo sembra essere il motto di Nolan che ha pensato a Robert Downey Jr anche per questa sua nuova pellicola tutta da scoprire e che presenterà un cast davvero formidabile. Come però detto in precedenza c’è da superare un ostacolo alquanto complicato che potrebbe insomma rovinare i piani di Christopher Nolan.

Infatti Downey Jr si ritrova ad essere impegnato nel ruolo di Dottor Destino, è completamente travolto dagli impegni e questo gli impedirebbe di prendere parte alla produzione del nuovo film di Nolan. Infatti, secondo lo scooper Daniel Richtman, Nolan potrebbe avere difficoltà a trattenere RDJ perché risulta essere inevitabilmente il personaggio principale di “Avengers: Doomsday come Thanos in Infinity War”.

Sembra tra l’altro che il Doom di Downey Jr. potrebbe apparire addirittura in quasi tutte le scene. Un rumor che conferma ulteriormente quanto si dice da tempo sul ruolo del Dottor Destino di Downey Jr, ossia che nel prossimo film riguardante i Vendicatori si ritroverà ad essere praticamente il protagonista. La pellicola Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l’1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Per quanto riguarda invece il nuovissimo film di Christopher Nolan, qui gli attori protagonisti saranno:Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o e Zendaya. Un cast importante per un film che dovrebbe uscire il 17 luglio 2026.

Non è ancora chiaro il titolo e non si conosce al momento nemmeno la trama, ma probabilmente si tratterà di un thriller d’azione futuristico ispirato a Tuono blu del 1983, oppure di un thriller d’epoca sui vampiri. Sono però solo voci non confermate.