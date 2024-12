Margot Robbie pensava di essere arrestata per il film con DiCaprio

Margot Robbie ha ricordato di aver pensato che sarebbe stata “arrestata” dopo aver fatto una brutale acrobazia su Leonardo DiCaprio, mentre faceva il provino per il suo ruolo in Walf of Wall Street. La star di Barbie ha parlato del ruolo ormai iconico in un’intervista sul podcast Talking Pictures, in cui ha riflettuto sui suoi primi giorni interpretando Naomi Lapaglia, la seconda moglie di Jordan Belfort di DiCaprio. Robbie aveva solo 22 anni all’epoca e durante l’audizione si trovò di fronte a una decisione difficile: impressionare i suoi amici baciando lo stesso Leonardo DiCaprio, o prendere una strada più controversa. Il momento è arrivato mentre lei e DiCaprio stavano leggendo una scena in cui i loro personaggi avrebbero dovuto baciarsi, con il personaggio di DiCaprio che diceva: “Vieni qui e baciami“.

Robbie ha ricordato: “Nella mia testa pensavo: ‘Potrei baciare totalmente Leonardo DiCaprio. Sarebbe fantastico’. Non vedo l’ora di dirlo a tutti i miei amici. E poi ho pensato… nah.” Decidendo di dare il suo contributo alla scena, Robbie ha fatto la cosa più lontana dal baciare DiCaprio “gli ho appena dato una bastonata in faccia“, ha ricordato l’attrice. Dopo aver colto di sorpresa i suoi colleghi, Robbie ha ricordato come il gesto sia stato accolto con “un silenzio di tomba per quella che sembrava un’eternità ma che probabilmente durò tre secondi“. DiCaprio e il regista Martin Scorsese hanno finito per “ridere tantissimo” della situazione, ma ciò non ha impedito a Robbie di soffermarsi sulla sua decisione.

Si ricordò di essere stata presa dal panico più tardi, dicendo: “Ero tipo, ‘Verrai arrestato, sono abbastanza sicura che si tratti di aggressione, percosse’. Non solo non lavorerai mai più, ma in realtà andrai in prigione per questo, idiota. E poi, perché hai dovuto farlo così forte? Avresti potuto farlo più leggero.” Per fortuna, Robbie non è stata arrestata per l’acrobazia e ha continuato con successo a interpretare Naomi nel film che ha incassato 406,9 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film ha contribuito a portare Robbie sotto i riflettori e da allora ha recitato in grandi film di Hollywood come Suicide Squad, C’era una volta… a Hollywood e, ovviamente, Barbie.

Nel 2022, Robbie ha ammesso che la sua iniziale ascesa alla fama l’ha colta di sorpresa mentre diceva a Vanity Fair: “Stava succedendo qualcosa in quelle prime fasi, ed era tutto piuttosto terribile, e ricordo di aver detto a mia madre: ‘Non lo so’. penso di volerlo fare’. “E lei mi ha guardato, con la faccia seria, e ha detto: ‘Tesoro, penso che sia troppo tardi per non farlo.’ È stato allora che ho capito che l’unica strada era andare avanti.” Robbie ha spiegato che alla fine è riuscita a fare i conti con il suo successo e ora è in grado di affrontarlo più comodamente.