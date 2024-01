Netflix mostra Adam Sandler ed un ragno gigante nello spazio

Adam Sandler si è allontanato dalle sue solite commedie con questo suo ultimo film Spaceman. Il mese scorso è stato rilasciato un teaser per l’attesissimo film e ora Netflix ha rilasciato il trailer completo. La sinossi di Spaceman recita: “Sei mesi dopo una missione di ricerca solitaria ai margini del sistema solare, un astronauta, Jakub (Adam Sandler), si rende conto che il matrimonio che si è lasciato alle spalle potrebbe non essere più ad aspettarlo quando tornerà sulla Terra. Nel disperato tentativo di sistemare le cose con sua moglie, Lenka (Carey Mulligan), viene aiutato da una misteriosa creatura dell’inizio dei tempi che trova nascosta nelle viscere della sua nave. Hanuš lavora con Jakub per dare un senso a ciò che è andato storto prima che sia troppo tardi.”

E il nuovo trailer ha ora rivelato che la “creatura misteriosa” è in realtà un ragno gigante. Qualcun altro non si aspettava assolutamente che la creatura fosse un ragno? Alla luce del fatto che Sandler ha scelto di recitare in un film drammatico piuttosto che nelle sue solite commedie, i suoi fan hanno espresso la loro eccitazione nel vederlo interpretare un ruolo diverso “Adam Sandler è sottovalutato nei ruoli drammatici” Non è la prima volta che Adam recita in un ruolo simile ed infatti viene spesso citato il film Diamanti Grezzi dove ha pienamente dimostrato di saper tenere questo tipo di ruolo confermando dunque che viene sottovalutato per esso. Secondo Entertainment Weekly, Spaceman farà il suo debutto mondiale al 74esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino, che inizierà il 15 febbraio. Verrà poi rilasciato su Netflix il 1° marzo.

Si dice che il film sia basato sul libro di fantascienza del 2017 scritto da Jaroslav Kalfař, Spaceman of Bohemia. La sinossi di Spaceman of Bohemia recita: “Orfano da ragazzo, cresciuto nella campagna ceca dai suoi nonni affettuosi, Jakub Procházka è passato da piccolo scienziato a diventare il primo astronauta del paese. Quando una pericolosa missione in solitaria su Venere gli offre sia la possibilità di eroismo che ha sempre sognato, sia un modo per espiare i peccati di suo padre come informatore comunista, si avventura coraggiosamente nel vasto sconosciuto. Ma così facendo, lascia dietro di sé la sua devota moglie, Lenka, il cui amore, si rende conto troppo tardi, ha sacrificato sull’altare delle sue ambizioni.” Non è chiaro quanto il film seguirà da vicino la trama del romanzo e si spera che quantomeno resti abbastanza fedele ad essa.