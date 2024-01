Daisy Ridley ritorna in un nuovo Star Wars

Daisy Ridley ha appena rivelato perché ha deciso di tornare nel prossimo film di Rey Star Wars e la sua ragione è elettrizzante. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha posto fine alla trilogia del sequel, ma l’anno scorso Lucasfilm ha annunciato il suo ritorno. Al momento si sa poco del film Nuovo Ordine Jedi di Rey, diretto da Sharmeen Obai-Chinoy. Parlando con Variety, la Ridley ha rivelato di aver accettato di riprendere il ruolo di Rey perché ritiene che l’idea sia “fott***mente fantastica!“. Come ha spiegato: “Sono entusiasta di fare questo lavoro, ma non perché Sharmeen sia una donna. I suoi documentari sono fantastici. La sua idea per la storia è fantastica da morire. Nessuno spoiler, ma mi ha dato un riassunto dell’intera storia. Se non fosse stato fantastico, avrei detto: “OK, chiamami tra cinque anni”. Ma ne vale la pena.”

Il fatto che Ridley sia così entusiasta della storia non sorprende, visto ciò che è stato rilasciato finora. Il film sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi de L’Ascesa di Skywalker e si concentrerà sulla lotta di Rey per ricostruire l’Ordine in una galassia che ne mette in dubbio la rilevanza. Questa è una nuova interpretazione, poiché la maggior parte degli altri contenuti di Star Wars presuppone semplicemente che l’Ordine debba esistere. Questa sarà la prima volta che le persone metteranno davvero in dubbio il punto di vista dei Jedi. Da quando è stato annunciato per la prima volta, le notizie sul nuovo film di Rey sono arrivate lentamente. Sebbene una data di uscita non sia stata confermata, potrebbe essere rilasciato già nel dicembre 2026. Data la velocità con cui Lucasfilm ha annunciato i suoi progetti ultimamente, è ragionevole supporre che presto verranno confermate ulteriori notizie, probabilmente incluso il cast confermato.

Sarà interessante vedere la storia di Rey continuare in questo film, che introdurrà l’era del “Nuovo Ordine Jedi”. Star Wars: L’Ascesa di Skywalker ha lasciato Rey in un punto in cui stava appena iniziando a decidere chi voleva essere. Quando Rey prese il nome “Skywalker”, fu un momento simbolico. Stava rifiutando l’eredità di suo nonno che era stato nient’altro che crudele con lei, i suoi genitori e la galassia in generale, e stava assumendo l’eredità di qualcuno che l’aveva effettivamente mentore e si prendeva cura di lei. Nonostante le critiche ricevute, è stato un momento importante per il suo personaggio.

Il prossimo film di Star Wars di Rey ha l’opportunità di continuare questo arco. Può mostrare chi Rey ha scelto di diventare e come l’assunzione dell’eredità di Skywalker l’ha influenzata. Ciò funzionerebbe bene con il punto della trama in cui la galassia sta cercando di decidere se è necessario l’Ordine Jedi. Mentre Rey lotta ogni giorno per soddisfare le aspettative che si è prefissata, potrebbe anche lottare per ricostruire l’Ordine in un modo che si adatti alle esigenze dell’attuale stato della galassia, piuttosto che attenersi semplicemente al vecchio Codice.