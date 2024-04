Karate Kid: anche nel prossimo film il Cobra Kai non muore mai

Il franchise di Karate Kid continuerà con un nuovo film nel 2024, e il film sta già dimostrando che Cobra Kai continuerà ad avere un’influenza significativa. La serie Netflix si concluderà con la sua sesta e ultima stagione nel 2024, presumibilmente prima dell’uscita del film reboot di Karate Kid. È una specie di momento in cui si chiude una porta, il che è agrodolce considerando il successo della storia dell’antieroe di Johnny Lawrence. Tuttavia, man mano che emergono nuovi dettagli sul film Karate Kid del 2024, è chiaro che il finale di Cobra Kai non significa che la serie sia morta. Il franchise di Karate Kid ha attraversato decenni, con il primo film con Ralph Macchio nei panni di Daniel LaRusso uscito nel 1984. Da lì, abbiamo ottenuto i due sequel diretti, seguiti da The Next Karate Kid (1994), con Hilary Swank nel ruolo del nuovo personaggio di Mr. Miyagi. studente e il film reboot di The Karate Kid del 2010 con Jackie Chan e Jaden Smith. Tuttavia, la serie TV Cobra Kai ha dato nuova vita al franchise, consentendo a un film nuovo di zecca (con Macchio e Chan insieme) di ottenere il via libera. In definitiva, questo fatto sembra aver contribuito a un nuovo approccio per il film in uscita.

All’inizio delle riprese di Karate Kid, Sony Pictures ha pubblicato immagini su Twitter che presentano il logo ufficiale del film del 2024 e il testo è leggermente diverso da quello visto nei precedenti film di Karate Kid. Il film originale di Macchio presentava un titolo in un semplice blocco di testo, che si adattava bene alle eleganti immagini utilizzate per poster e copertine di film. Anche il film The Karate Kid del 2010 presentava un logo con testo in blocco, anche se questa volta era colorato in un modo che sembrava più angosciato. D’altra parte, il logo di Karate Kid del 2024 ha un aspetto più disordinato, simile a una pennellata “È un aspetto più spigoloso rispetto al testo pulito e nitido dei film The Karate Kid di Macchio, il che sembra indicare che, per quanto riguarda il tono, il film in uscita seguirà l’esempio di Cobra Kai.”

