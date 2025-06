Inaspettato successo per L’Abbaglio: il film è disponibile su Netflix

Netflix continua a dimostrare un forte interesse per le produzioni italiane, e i risultati non tardano ad arrivare. In questi giorni, in particolare, un film uscito nelle sale cinematografiche solo pochi mesi fa sta conquistando il pubblico della piattaforma di streaming, replicando il successo ottenuto al botteghino e le lodi della critica. Si tratta de L’Abbaglio, un’opera che conferma la fortunata collaborazione tra il regista Roberto Andò e un cast d’eccezione che include Toni Servillo e il duo comico Ficarra e Picone.

Cosa sappiamo sul film L’Abbaglio

“L’Abbaglio” rappresenta un esempio lampante di come l’industria cinematografica italiana riesca a creare prodotti capaci di unire generi diversi. Il film, infatti, naviga con maestria tra la commedia e toni decisamente più seri, offrendo al pubblico una narrazione storica avvincente. L’ambientazione è quella suggestiva dell’Italia risorgimentale, più precisamente l’epoca della spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi. Un periodo storico denso di eventi e personaggi che si presta perfettamente a una rilettura cinematografica che mescola il dramma con momenti di leggerezza.

Al centro della vicenda troviamo Domenico Tricò (interpretato da Ficarra) e Rosario Spitale (interpretato da Picone). I due protagonisti, con le loro peculiarità, vengono arruolati tra le fila dei Mille, posti sotto gli ordini del colonnello palermitano Vincenzo Giordano Orsini, un ruolo magnificamente interpretato da Toni Servillo. Il carisma e la professionalità di Servillo si fondono alla perfezione con l’innata capacità comica di Ficarra e Picone, creando un equilibrio narrativo che è uno dei punti di forza del film.

La trama si sviluppa quando Garibaldi affida al colonnello Orsini una manovra diversiva cruciale, destinata a facilitare l’ingresso a Palermo. È proprio in questa delicata operazione che i due ingenui e a tratti sventati protagonisti si trovano involontariamente coinvolti. Le loro peripezie, tra equivoci e situazioni esilaranti, si intrecciano con il contesto storico e le vicende dei Mille, offrendo allo spettatore una prospettiva originale e divertente su un momento fondamentale della storia italiana.

Il passaggio di “L’Abbaglio” dal grande schermo alla piattaforma di streaming si è rivelato un successo clamoroso. In pochissimi giorni dal suo debutto su Netflix, il film ha scalato rapidamente la classifica, raggiungendo il terzo posto nella top 10 italiana. Questo risultato sottolinea non solo l’apprezzamento del pubblico per il cinema italiano di qualità, ma anche la capacità di Netflix di fungere da cassa di risonanza per produzioni che meritano di essere viste e riviste.

“L’Abbaglio” è un film che, grazie al suo mix di storia, commedia e interpretazioni magistrali, continua a raccogliere consensi, dimostrando la vitalità e l’inventiva del cinema italiano.