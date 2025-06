Film da vedere al cinema durante l’estate 2025: non solo Jurassic World – La rinascita

Cresce l’attesa per Jurassic World – La rinascita, ma non solo. Quest’estate sarà super conveniente andare al cinema, grazie a campagne di prezzo vantaggiose, come il “cinema in festa” dove ogni film costa solo 3,50 euro, e un’offerta cinematografica finalmente ricca e diversificata, il cinema si rivela un’opzione davvero intrigante per le giornate estive. Tra l’altro sono davvero tante le nuove uscite da potersi godere in questi mesi di caldo al cinema.

Non solo Jurassic World – La rinascita da vedere in estate

Ce n’è davvero per tutti i gusti, con nuove uscite e remake da non perdere assolutamente. Sarà un’estate ricca di emozioni sul grande schermo. Spazio quindi a Jurassic World – La rinascita. Abbiamo perso il conto dei numerosi sequel di “Jurassic Park” che hanno visto la luce a Hollywood, eppure questa saga continua a mantenere il suo fascino, imponendosi come uno dei titoli di punta dell’estate. L’appuntamento è fissato per il 2 luglio.

Tra i volti noti pronti a riunirsi per una nuova avventura, spicca persino Jonathan Bailey, il celebre Anthony di “Bridgerton”, che qui interpreta il candido dottor Luis, trascinato in una missione jurassica. A fargli da guida in questa pericolosa spedizione saranno Scarlett Johansson e Mahershala Ali, indimenticabile per la sua interpretazione nel gioiellino cinematografico “Green Book”.

Approderà nelle nostre sale cinematografiche anche F1 – Il Film. Qui pronti a immergerci nel mondo delle corse. In “F1 – Il Film”, Brad Pitt si cala nei panni di un ex pilota che, nonostante l’età avanzata, decide di tornare nel mondo delle corse. Il cast vanta anche la presenza di Damson Idris e Javier Bardem. Un appuntamento da segnare: al cinema dal 25 giugno.

Per gli amanti dell’horror ecco la pellicola 28 Anni Dopo. Gli zombie continuano a infestare i nostri schermi. Tuttavia, questi in particolare sono davvero terrificanti: il clima creato dal regista Danny Boyle si allontana dalle atmosfere da videogioco alla “The Last of Us”, puntando dritto all’horror puro, tra imboscate sotterranee e case infestate da non morti. Nel cast troviamo l’ex sicaria di “Killing Eve”, Jodie Comer, insieme a Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes. Il film sarà in sala dal 18 giugno.

Tra le pellicole italiane spicca Incanto. Una dolce fiaba dopo una giornata trascorsa al mare? Perché no! “Incanto” si presenta come una vera e propria lettera d’amore alla fantasia. Ambientato in un suggestivo circo magico, il film segue le vicende di Margot, una bambina di otto anni rimasta orfana. Il cast vanta la presenza di Giorgio Panariello in un’inedita versione clown, che in alcuni momenti ricorda l’alter ego della Fata Turchina, e una sorprendente Vittoria Puccini nei panni di una malvagia matrigna. Un film che promette di incantare e far sognare, in arrivo nelle sale dal 3 luglio.