Almeno 3 film da vedere a giugno 2025

Netflix, ma non solo, grande protagonista sui film da vedere a giugno 2025. Una serie di soluzioni che, in base alla piattaforma alla quale abbiamo deciso di abbonarci, potrebbe fare la differenza per il pubblico italiano. Proviamo a fare il punto della situazione per capire in quale direzione stiamo andando sotto questo punto di vista alle porte dell’estate.

Almeno 5 film da vedere durante il mese di giugno

Un nuovo dramma firmato Tyler Perry, “Straw – Senza uscita“, arriverà su Netflix il 6 giugno. Il film vede protagonista Taraji P. Henson nei panni di una madre single la cui vita precipita nel caos mentre lotta per accudire la figlia malata. Di fronte all’indifferenza di un mondo che non le offre alcuna rete di sicurezza, la donna è costretta a prendere decisioni strazianti.

Se te lo sei perso al cinema o desideri rivederlo, preparati: dal 6 giugno arriva su Disney+ la commedia campione d’incassi di Paolo Genovese, “Follemente”. Con un incasso di 17.5 milioni di euro al botteghino nazionale, il film offre uno sguardo esilarante e profondo su cosa accade nella mente durante un primo appuntamento, dando letteralmente vita ai pensieri dei protagonisti sullo schermo.

Edoardo Leo e Pilar Fogliati interpretano la coppia al centro di questo incontro, mentre le voci che animano la mente dell’uomo sono quelle di Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria. Per la donna, le voci sono prestate da un quartetto d’eccezione: Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Maria Chiara Giannetta e Vittoria Puccini.

Preparati per un’esperienza animata mozzafiato: il 6 giugno, Disney+ accoglie “Predator: Killer of Killers”. Questo film porta in scena tre dei più letali guerrieri della storia umana, ognuno alle prese con una missione sanguinosa: una razziatrice vichinga in cerca di vendetta col figlio, un ninja nel Giappone feudale in lotta per la successione contro il fratello samurai, e un pilota della Seconda Guerra Mondiale che indaga su una minaccia ultraterrena.

Tuttavia, anche questi formidabili assassini diventeranno prede. Il loro nuovo avversario è il “killer dei killer” per eccellenza, un Predator che metterà alla prova le loro abilità e la loro sopravvivenza. Saranno in grado di fronteggiare questa minaccia superiore?

Dunque, ci sono diversi film da vedere questo mese, in base alla piattaforma alla quale abbiamo deciso di abbonarci in questi mesi. Rispetto agli anni scorsi, la stagione estiva dovrebbe presentarci qualche alternativa in più in grado di fare la differenza, in attesa di capire come evolveranno le cose in autunno.