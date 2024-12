Superman: spieghiamo un po’ di Villains visti nel trailer

Sebbene Lex Luthor sia senza dubbio il principale cattivo rivelato nel teaser trailer di Superman, compaiono anche altri antagonisti. Uno di questi è probabilmente legato a Lex ed è stato evidenziato per la prima volta nel primo sguardo ufficiale al Superman di Corenswet rilasciato da James Gunn all’inizio del 2024. Si presenta sotto forma di una gigantesca macchina a forma di occhio che fluttua sopra Metropolis, sparando un laser verso il suolo. Questa macchina viene individuata più volte nel trailer di Superman e sarà probabilmente qualcosa che Kal-El dovrà fermare a un certo punto del film. Oltre a ciò, c’è un kaiju nel teaser trailer di Superman. Il kaiju sembra simile a un verme gigante e può sputare fuoco, con Superman mostrato mentre sopporta il respiro prima di volare verso l’alto, verso il sole. Evidentemente, Lex Luthor non è l’unica presenza malvagia con cui Superman dovrà fare i conti nel film del 2025.

Nonostante molti altri eroi appaiano in Superman, il trailer suggerisce che potrebbero non andare tutti d’accordo con il Figlio di Krypton. Ciò è dimostrato in una sequenza del trailer che mostra Superman e Mr. Terrific che combattono apertamente l’uno contro l’altro in uno stadio di baseball. Molte teorie sono nate dalle foto del set del film secondo cui gli altri eroi, come Terrific, Guy Gardner e Hawkgirl, ad esempio, sono supereroi di tipo aziendale simili a quelli di The Boys, al contrario di eroi individuali che cercano di aiutare le persone come Superman. Ciò viene rafforzato nel trailer quando Guy Gardner spara con rabbia un raggio di luce alla folla che molesta Superman, il che è una cosa decisamente poco eroica da fare. Potrebbe essere il caso che Superman si scontri con gli eroi per tutto il film a causa di queste ideologie diverse. Entro la fine del film, però, potrebbe dimostrare loro cosa significa veramente essere un supereroe, cambiandoli per il futuro del DCU.

Uno degli ultimi estratti dal trailer di Superman è un’anticipazione di un cattivo DC nascosto. L’edificio in cui Superman entra per sfuggire alla folla di civili di Metropolis è apparentemente di proprietà della Stagg Enterprises. Questo logo può essere visto in un riflesso mentre Superman entra nell’edificio nel trailer, stuzzicando l’inclusione di Simon Stagg nella storia. L’ultima domanda che credo sarà svelata solamente con la visione del film e che ci rimane da fare è: chi ha ridotto Superman a sputare sangue fracassato sulla neve?