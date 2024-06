365 giorni su Netflix diventa il più sensuale

Siamo tutti abbastanza abituati ai film che hanno una o due scene sexy, ma alcuni film lo portano a un livello completamente nuovo. Un film su Netflix ha lasciato gli spettatori sotto shock per le scene pure e sensuali, e alcuni lo hanno addirittura salutato come la risposta di Netflix a 50 sfumature di grigio. Basato sul primo romanzo di una trilogia di libri scritta dall’autrice polacca Blanka Lipińska, il film vede protagonisti Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone nei panni di Laura e Massimo, che iniziano con una relazione e un accordo tossici prima di innamorarsi successivamente. Intitolato 365 Giorni, il film è uscito per la prima volta nel 2020 e ha avuto un numero elevato di spettatori da quando è stato rilasciato. I

I fan hanno elogiato la sensualità del film commentando tipo: “Se ti è piaciuto Cinquanta sfumature, allora lo adorerai“.

Mentre un’altra persona ha chiesto se ne valeva la pena, qualcun altro ha risposto: “Se ti piacciono i sensuali romantici/erotici, sì!” Nonostante le recensioni entusiastiche di alcuni spettatori, però, non tutti sono fan del film.

Su Rotten Tomatoes, ha solo un punteggio di pubblico del 31% e un punteggio dello 0% sul Tomatometro. E anche i critici del film non si sono tirati indietro, come ha scritto una persona: “Se ti ritrovi a guardarlo, non avere aspettative“.

Un altro ha scritto: “Come un film porno ad alto budget con una narrativa e uno sviluppo del personaggio notevolmente ridotti, un mucchio di ‘preliminari’ inequivocabilmente offensivi aggiunti e tutti gli elementi hardcore eliminati“.

E se hai finito con i primi 365 giorni, ci sono altri sequel. Nel 2022 sono stati rilasciati entrambi i successivi 365 Days: Adesso e I successivi 365 giorni, con tante scene romantiche ed erotiche quanto il primo.

Non è nemmeno l’unica visione sensuale offerta, dato che anche il thriller Il ragazzo della porta accanto con Ryan Guzman e Jennifer Lopez presenta alcune scene piccanti. Anche se la scena bollente potrebbe sembrare un sogno per i fan di Lopez, l’attore Ryan Guzman ha rivelato che in realtà era molto “professionale”. In un’intervista a Cosmopolitan, l’attore ha spiegato: “Abbiamo mantenuto un aspetto professionale. Anche quando la afferravo per il petto, c’erano delle protezioni e la mia mano doveva essere posizionata in un certo modo in modo da non mostrarla”. una qualsiasi delle guardie [nella ripresa].”