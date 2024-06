Film in uscita nel 2025, gli ultimi aggiornamenti oggi

Ci sono ulteriori notizie che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto riguarda i film in uscita nel 2025, in riferimento a progetti più o meno con “lavori in corso”, secondo le notizie che abbiamo avuto modo di raccogliere in queste ore.

Cosa sappiamo sui film in uscita nel 2025 ad oggi

Nel 2025, ci aspettiamo ancora un altro ciclo di importanti uscite in franchising, da diversi titoli del Marvel Cinematic Universe a potenti sequel horror fino al tanto atteso lancio di una nuova era di film basati sugli eroi della DC Comics. Ci godremo anche un paio di remake live-action Disney, una nuova avventura Pixar e adattamenti di amati media. In breve, il 2025 si preannuncia un grande anno per i cinefili. Da “M3GAN 2.0” ad “Avatar 3”, ecco i film che non vediamo l’ora di vedere nel 2025.

Scritto e diretto da Christian Gudegast, “Den of Thieves” è uscito nei cinema nel 2018, incassando 80 milioni di dollari. Sono passati sei anni dall’ultima volta che abbiamo visto il poliziotto di Gerard Butler, Big Nick O’Brien, scontrarsi con il ladro di O’Shea Jackson Jr., Donnie Wilson, e da un po’ di tempo sentiamo parlare di un potenziale sequel. Ora sappiamo esattamente quando avverrà la prossima rapina, poiché “Den of Thieves: Pantera” è stato programmato per il 10 gennaio 2025.

I primi due film “Paddington” dell’omonima serie live-action sono amati quasi universalmente, con “Paddington 2” in particolare individuato come uno dei migliori film di… beh, di sempre. È molto di cui essere all’altezza, ma il successo dei primi due film significa che qualcuno deve provarci, quindi nel 2025 faremo un viaggio in Perù per gentile concessione dell’orso britannico preferito da tutti.

Nel 2020, il regista Leigh Whannell ha preso la classica storia dell'”Uomo invisibile” e le ha dato una svolta moderna, e ora cerca di fare la stessa cosa con un altro iconico mostro universale: l’Uomo Lupo. Originariamente, il film “L’uomo lupo”, o meglio “Wolf Man”, avrebbe dovuto avere come protagonista Ryan Gosling, famoso per “Barbie” , che lavorava con il regista Derek Cianfrance (“The Place Beyond the Pines”). Alla fine, entrambi hanno lasciato il progetto, e ora Whannell sta lavorando con Christopher Abbott, che difficilmente riconoscerai dalla sua svolta incredibilmente spaventosa in “Poor Things”.

Bong Joon-ho ha fatto la storia alla 92esima edizione degli Academy Awards quando il suo thriller/commedia cupa “Parasite” è diventato il primo film in lingua straniera a vincere il premio come miglior film. Il film coreano ha ottenuto anche il premio come miglior lungometraggio internazionale, mentre Bong ha vinto trofei per la regia e la sceneggiatura. Quindi gli appassionati di cinema stanno tutti aspettando con il fiato sospeso il suo prossimo lungometraggio: “Mickey 17“, un film di fantascienza con Robert Pattinson (“The Batman”).

Più chiara, dunque, la situazione sui film in uscita nel 2025.