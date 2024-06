Balle Spaziali 2 sarà disponibile su Amazon

Un sequel di Balle spaziali è in sviluppo presso Amazon MGM Studios. La commedia del 1987 diretta da Mel Brooks parodiava Star Wars, Star Trek, Alien e altri classici di fantascienza. Brooks ha interpretato diversi ruoli in Balle spaziali, tra cui Yogurt e il presidente Skroob. Ha anche interpretato Bill Pullman nel ruolo di Lone Starr, John Candy nel ruolo di Barf, Daphne Zuniga nel ruolo della Principessa Vespa, Rick Moranis nel ruolo di Lord Dark Casco e Joan Rivers nel ruolo della voce di Dot Matrix. Secondo Variety, Josh Gad sarà il protagonista di Balle spaziali 2, che sarà prodotto da Brooks. Sarà diretto da Josh Greenbaum e basato su una sceneggiatura scritta da Benji Samit, Dan Hernandez e Gad. Nessun dettaglio della trama è stato ancora rivelato, lasciando al momento poco chiaro chi interpreterà Gad e se il progetto sarà una continuazione diretta degli eventi e dei personaggi di Balle spaziali, o se sarà più un sequel spirituale che paroderà la fantascienza più recente. film e franchise.

Anche con Brooks coinvolto come produttore, Balle spaziali 2 avrà difficoltà a riconquistare la magia della commedia deliziosa e assurda del film originale. Con la morte di Candy nel 1994, la morte di Rivers nel 2014 e il ritiro di Moranis dalla recitazione nei film live-action nel 1997, il sequel è già in svantaggio a causa delle assenze dell’adorabile Barf, la voce distintiva di Dot Matrix, e del errore nell’Elmo Oscuro. Pullman e Zuniga stanno ancora recitando, ma non sarebbe giusto riavere solo Lone Starr e la Principessa Vespa senza gli altri, soprattutto senza Barf.

Brooks sta ancora lavorando attivamente e promette che diventerà un produttore. Tuttavia, senza la sua regia distintiva, potrebbe non sembrare un vero sequel di Balle spaziali, con il primo film che è l’epitome dei marchi comici di Brooks e del tono irriverente che, come Balle spaziali, regge ancora oggi. Brooks è stato coinvolto in Balle spaziali: serie animata, uscito nel 2008, ma il progetto ha ricevuto poca attenzione e non ha avuto la risonanza del film del 1987, in parte a causa dell’animazione poco brillante, oltre ad apportare modifiche significative alla storia rispetto all’originale. film.

37 anni dopo l’uscita di Balle spaziali, il seguito sarà naturalmente accolto con scetticismo. Un vantaggio che ha è l’abbondanza di film e franchise di fantascienza usciti dal 1987. I franchise di Star Wars, Star Trek e Alien hanno debuttato con numerosi film o serie televisive da allora, fornendo molto materiale recente e in corso per Balle spaziali 2 alla parodia, insieme a franchise più recenti come Marvel Cinematic Universe o Monsterverse. Senza gran parte del cast originale, tuttavia, sarà difficile per il sequel essere all’altezza dell’eredità del suo predecessore.