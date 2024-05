Lo spin-off di Suits arriva dopo 5 anni

Suits riceverà uno spin-off cinque anni dopo che il dramma legale ha concluso la sua serie di nove stagioni, e l’ultimo rapporto sugli spettatori di Netflix chiarisce il perché. Suits è stato presentato in anteprima su USA Network il 23 giugno 2011 ed è andato in onda per nove stagioni fino al 25 settembre 2019. Sebbene Suits abbia avuto successo durante la sua serie originale che è durata quasi nove anni dopo e lo spettacolo ha trovato una vita ancora più impressionante in streaming. Suits è arrivato su Peacock e Netflix nel 2023 ed è attualmente disponibile su entrambi i servizi di streaming.

La “rinascita di Suits” iniziata dopo l’aggiunta dello spettacolo su Peacock e Netflix ha avuto effetti immediati. Sebbene le richieste per un revival di Suits fossero emerse sin dalla fine dello spettacolo originale, la possibilità di un nuovo spettacolo di Suits è diventata molto più concreta nella seconda metà del 2023. Il 1° febbraio 2024, la NBC ha ufficialmente ordinato un pilot per un nuovo spin-off di Suits, Suits: L.A. L’imminente spin-off di Suits, il cui cast include nomi come Stephen Amell e Josh McDermitt, si svolgerà a Los Angeles e seguirà personaggi completamente nuovi in ​​un diverso studio legale.

Il panorama televisivo è ora molto diverso da quando Suits è andato in onda per la prima volta, con più “serie premium” ad alto budget disponibili su tutti i servizi di streaming. Tuttavia, Suits è stato il vincitore della battaglia in streaming del 2023, essendo stato lo spettacolo più trasmesso in streaming dell’anno su tutte le piattaforme. Secondo Nielsen, Suits è stato guardato per 57,7 miliardi di minuti, battendo il record di The Office del 2020 in termini di ore totali guardate in un anno. L’ultimo What We Watched Report di Netflix conferma anche l’enorme successo in streaming di Suits: il legal drama ha ricevuto 144 milioni di visualizzazioni solo nella seconda metà del 2023.

Suits: L.A. non sarà il primo spin-off di Suits, poiché Jessica Pearson ha ricevuto la sua serie in Pearson, che è stata cancellata dopo una stagione. L’introduzione di un nuovo set di personaggi invece di rivisitare nomi come Harvey Spectre e Mike Ross è l’approccio giusto per Suits: L.A., che deve reggersi da solo invece di fare affidamento sullo spettacolo precedente. Ciò che ha reso Suits così bello sono stati i suoi personaggi avvincenti e i dialoghi forti, due aspetti che Suits: L.A. deve centrare se vuole essere grande quanto Suits.