Deadpool e Wolverine: teorie sulle scene post credit

Deadpool e Wolverine è un film ambizioso e ci sono molte entusiasmanti possibilità per il film del Marvel Cinematic Universe di includere scene scioccanti post-crediti. Essendo l’unico film dei Marvel Studios del 2024, Deadpool e Wolverine deve fare scalpore e, a giudicare dai trailer da record del film, ciò dovrebbe essere raggiunto. Si dice che ci siano molti cameo sia di giocatori dell’MCU che di attori dei precedenti film Fox Marvel per il terzo film di Deadpool, e alcuni di loro potrebbero diventare realtà alla fine. Come ci si aspetta dai film sui supereroi, Deadpool e Wolverine avranno almeno una scena post-credit. Sebbene la storia del film MCU non sia del tutto chiara e il contenuto della scena post-crediti sia ancora un mistero, i fan sono già entusiasti di ciò che potrebbero comportare le scene dei tag del film. Ciò è dovuto al fatto che il creatore di fumetti di Deadpool, Rob Liefeld, ha esaltato la scena post-crediti di Deadpool e Wolverine, e ci sono alcuni scenari interessanti che potrebbero adattarsi alla sua presa in giro.

Deadpool e Wolverine potrebbero includere una nuova versione della scena Shawarma di The Avengers del 2012. Quella scena post-crediti vedeva i Vendicatori seduti insieme in un ristorante per mangiare Shawarma dopo aver vinto la battaglia di New York. Il momento è stato una forma divertente di legame tra i membri della squadra. Wade Wilson e Logan potrebbero avere la propria squadra di eroi di varianti del multiverso che finiscono per celebrare la loro vittoria con alcuni Shawarma… o Chimichanga.

Un momento strabiliante per le scene post-crediti di Deadpool e Wolverine sarebbe quello di ricollegare i personaggi per prendere parte alla più grande battaglia che l’MCU abbia mai avuto. Dopo aver combattuto Cassandra, I due eroi saltano attraverso un portale. La scena prendeva in giro Doctor Strange o altri utenti di magia nell’MCU che avrebbero avuto un ruolo nel film. La scena post-crediti di Deadpool e Wolverine potrebbe vedere i due personaggi attraversare un portale ed uscire nel bel mezzo della battaglia finale in Avengers: Endgame insieme a tutti gli altri rinforzi dalla scena dei portali, mostrando Deadpool e Wolverine che combattono accanto a personaggi come Iron. Man, Spider-Man, Thor e altro ancora. Il momento sarebbe scioccante e glorioso.

Infine, la scena post-crediti di Deadpool e Wolverine potrebbe collegarsi a un recente film del MCU per organizzare un evento importante. In The Marvels, Monica Rambeau finì per rimanere intrappolata in un altro universo, che presentava una variante di Beast di Kelsey Grammer e degli X-Men. Con il concetto di incursioni introdotto nell’MCU, più universi devono collassare l’uno con l’altro dentro o prima di Avengers: Secret Wars. La Saga del Multiverso potrebbe vedere la Terra principale del MCU scontrarsi con quella degli X-Men di The Marvels. Ciò consentirebbe alla Marvel di spiegare il destino di Monica e di utilizzare gli X-Men di Fox in modo importante prima che i personaggi vengano riavviati dalla Marvel. La scena post-crediti di Deadpool e Wolverine potrebbe anticipare l’incursione, dando vita a un progetto Avengers vs. X-Men mentre le due squadre combattono per la sopravvivenza dei rispettivi universi, il che sarebbe una rivelazione rivoluzionaria.