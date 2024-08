Rob Schneider ed Adam Sandler si chiamano ogni settimana

La bromance tra Rob Schneider e Adam Sandler va ancora forte dopo che l’attore ha rivelato con quale frequenza la star di Waterboy lo ha chiamato per controllarlo. Ok, quindi è passato un minuto da quando la coppia è stata vista insieme sullo schermo e la loro ultima apparizione sullo schermo è stata Hubie Halloween del 2020, ma ciò non significa che si siano dimenticati l’uno dell’altro. Rob Schneider è arrivato addirittura a lodare la sua amicizia mentre partecipava alla première newyorkese della nuova commedia speciale Netflix di Sandler intitolata Adam Sandler: Love You il 20 agosto.

Gli attori si sono incontrati per la prima volta negli anni ’80 e hanno recitato insieme nel film The Waterboy del 1998, prima di lavorare regolarmente insieme. E il 60enne ha spiegato che la loro amicizia di 50 anni è diventata sempre più forte con il passare degli anni, dicendo a PEOPLE: “Non c’è stata una settimana in 30 anni in cui non mi controlli. Voglio dire, è vero. Non importa dove mi trovo nel mondo, ricevo una telefonata, a volte nel cuore della notte. Mi ha chiamato dall’Italia, [e ha detto]: ‘Cosa stai facendo?’ Io dico: “Sono le due del mattino”. ‘Bene, alzati. Ho bisogno di parlarti. Stai bene?‘” Insomma una vera bromance! Schneider ha continuato a dire che i due sono “amici da cinquant’anni ormai“, e trova ancora “incredibile” che la star di Diamanti Grezzi lo includa ancora in “tutta questa roba”.

“È un gatto speciale. Voglio dire, davvero, non ho parole da dire tranne che lo amo e voglio solo che sia sano, felice, di successo. È semplicemente incredibile. E sta girando Happy Gilmore 2. Quanto è fantastico?” A questo punto speriamo vivamente che Schneider sia incluso nel film, magari non solo come cameo. L’attore ha poi parlato della carriera del suo amico, sottolineando che “ha appena iniziato“. Schneider ha detto: “È bellissimo. Lui che ha fatto Hustle è stato fantastico, e Uncut Gems è fantastico. … Sta lavorando con persone davvero, davvero talentuose. Ha un nuovo film in uscita con George Clooney per Netflix. È stata un’esperienza meravigliosa, grandiosa per lui e un grande affare per Netflix avere la più grande star del cinema del mondo“. Bello avere un amico gentile come Schneider. Riguardo al film più recente, lo stesso Sandler ha parlato a PEOPLE della realizzazione del sequel, dicendo: “Sono più che emozionato, probabilmente il più emozionato che sia stato da molti anni a girare qualcosa. Abbiamo lavorato duro cercando di scrivere qualcosa con cui pensavamo che le persone si sarebbero divertite.“