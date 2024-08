I motivi per cui acquistare un monitor OLED

Il monitor ha una rilevante importanza quando si usa il computer. Il display, infatti, svolge una lunga serie di azioni. Oltre a permettere di beneficiare di una migliore resa dei colori e offrire la massima fluidità, il monitor deve proteggere gli occhi da eventuali disturbi che potrebbero affaticare la vista. Ecco i motivi per cui scegliere un monitor con tecnologia OLED, a prescindere che lo si intenda utilizzare per lo svago, per la grafica o per il gaming con i giochi del casino.

Cosa significa OLED

OLED è l’acronimo di Organic Light-Emitting Diode, solitamente tradotto in italiano con “diodo elettroluminescente organico”. La differenza rispetto ai classici display a LED è rappresentata dalla presenza di composti organici, generalmente a base di carbonio, i quali non emettono luce in maniera continua, ma solo ed esclusivamente quando vengono attraversati da una corrente. Sono diverse le tipologie di OLED disponibili, i più famosi dei quali sono gli AMOLED, ovvero i modelli dotati di matrice attiva. La tecnologia in questione è la principale per la produzione dei televisori, dei monitor e dei display per gli smartphone, che di solito assumono il nome di SuperAMOLED in quanto aggiungono la funzionalità touch.

Vantaggi degli OLED

Uno dei più evidenti vantaggi degli schermi OLED è la qualità dell’immagine, caratteristica dovuta a una particolare potenzialità: i monitor OLED possono controllare individualmente l’accensione di ogni singolo pixel, per cui in determinate situazioni il realismo è decisamente superiore rispetto a quello riservato da uno schermo a LED. Ciò si nota in modo significativo nella riproduzione dei neri: mentre i display a LED provano a simulare il colore nero, riuscendoci solo relativamente anche nei dispositivi top di gamma, gli OLED non mirano a riprodurre i neri, limitandosi a non illuminare quei determinati pixel. Altro vantaggio è dato dalla maggiore gamma di colori e da un HDR più elevato: tali peculiarità consentono di ottenere un contrasto ottimizzato e colori incredibilmente realistici.

Ideali per il gaming

Un campo di prova tra i più duri per un monitor è quello del gaming. Anche sotto questo aspetto i monitor OLED si dimostrano i migliori in assoluto. Oltre al discorso legato al contrasto e alla riproduzione dei colori, gli OLED si fanno apprezzare per la possibilità di raggiungere bassissimi tempi di risposta e frequenze di aggiornamento molto alte: in alcuni casi si toccano persino i 480 Hz. Il risultato è un gaming estremamente fluido, qualità indispensabile durante i giochi più avvincenti, come ad esempio gli sparatutto in prima persona, ma apprezzabile in tutti gli altri ambiti, dalle simulazioni di guida alle roulette online.

Eccellenti per l’editing

Chi lavora nel settore dell’editing potrà immediatamente notare un perfetto realismo dei colori, fattore che semplifica il lavoro specie a coloro che operano con le immagini, dai grafici ai fotografi. Ulteriore punto di forza dei monitor OLED è la minore emissione di luce blu: mentre un display LCD presenta emissioni di luce blu superiori al 60%, gli schermi OLED riducono le emissioni a circa il 30%.