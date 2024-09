Nuove voci sull’uscita di Interstellar 2 nei prossimi mesi

Si torna a parlare di Interstellar 2 in uscita in questi giorni. Oggi, quando senti il ​​nome di Christopher Nolan , probabilmente pensi a Oppenheimer, il film biografico audace e pieno di star del regista che è valso a lui e al suo cast diversi Oscar. Ma il film con Cillian Murphy non è stato certamente il primo in cui Nolan ha raccontato un dramma espansivo con dinamiche di personaggi intricate.

La trilogia del Cavaliere Oscuro lo ha fatto particolarmente bene, così come il dramma spaziale Interstellar, uno dei suoi film più popolari. Sembra che le conversazioni sul film del 2014 con Matthew McConaughey, Anne Hathaway e Jessica Chastain non cessino mai, il che solleva la domanda: avremo un sequel di Interstellar?

Possibile l’uscita di Interstellar 2 in futuro?

Interstellar è, per molti versi, il progetto più ambizioso della carriera di Nolan finora. Sebbene abbia tentato di porre domande esistenziali sulla natura delle origini dell’umanità che hanno suscitato paragoni con Stanley Kubrick e il suo incredibile lavoro su 2001: Odissea nello spazio , Nolan ha anche incluso una trama genitoriale molto emozionante in Interstellar che sembrava un omaggio ai classici di Steven Spielberg come Incontri ravvicinati del terzo tipo e ET l’extra-terrestre . Interstellar è già un film perfetto che non ha bisogno di un seguito per essere soddisfacente.

Nolan ha dichiarato che Interstellar ha una conclusione volutamente ambigua, quindi qualsiasi potenziale sequel cancellerebbe la natura aperta che il film ha perfezionato. Mentre lo spettatore ha la soddisfazione di vedere che Cooper (Matthew McConaughey) è in grado di riunirsi con sua figlia Murph (Ellen Burstyn) quando finalmente torna per mantenere la sua promessa, non è chiaro se riuscirà a raggiungere la dottoressa Amelia Brand (Anne Hathaway), che è stato costretto ad abbandonare all’inizio della missione.

Il co-sceneggiatore Jonathan Nolan aveva inizialmente proposto un finale più diretto in cui Cooper veniva gettato in un buco nero, ma i fratelli hanno deciso che lasciare che il pubblico interpretasse la conclusione da solo sarebbe stato nel migliore interesse del film. Nolan ha dichiarato in una successiva intervista con Entertainment Weekly che “il dramma deriva dall’identificazione del pubblico”.

Un sequel di Interstellar non è necessario perché il conflitto principale nel film è già risolto. Interstellar è certamente curioso sulla natura dell’esistenza e sul modo in cui il tempo si ripete, ma nel profondo è una storia molto personale sul rapporto tra un padre e sua figlia. Staremo a vedere se le cose cambieranno in futuro sul fronte Intertellar 2.