Chris Evans si sposa con Alba Baptista

Chris Evans è ufficialmente fuori mercato in quanto ha confermato i rumors sul suo matrimonio con Alba Baptista. Voci sul matrimonio circolavano da mesi attorno alla coppia di attori dopo che addirittura si dicesse fossero già sposati. Secondo quanto riferito, dopo essersi incontrati nel 2021, Evans e Baptista apparentemente sono diventati più seri nel 2022, con la loro relazione apparentemente resa “ufficiale su Instagram” quando Evans ha condiviso i suoi momenti salienti dell’anno sui social media, che includevano una serie di foto con Baptista.

La sua nuova relazione ha attirato molta attenzione, purtroppo alcune anche piuttosto negative. Il fratello di Evan, Scott Evans, è poi intervenuto per criticare il modo in cui i fan hanno reagito alla compagna di suo fratello, aggiungendo anche che la loro relazione era “piuttosto seria”. Rapporti di quest’anno affermavano recentemente che la coppia si era sposata in una cerimonia privata in Massachusetts, alla presenza di ospiti tra cui i co-protagonisti della Marvel, Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Robert Downey Jr. Ora, Evans ha confermato di essere sposato con l’attrice Mrs Harris Goes to Paris dopo aver indossato l’anello nuziale durante un’apparizione al Comic Con di New York sabato (14 ottobre).

Parlando al pubblico del Javits Center, Evans ha rivelato: “Mi sono sposato. È stato davvero, davvero fantastico. Abbiamo avuto più o meno due cerimonie. Una sulla costa orientale, una in Portogallo, quella portoghese di mia moglie. Ma erano semplicemente… meravigliose entrambe. Pianificare un matrimonio è molto impegnativo, per quelli di voi che sono sposati lo sai, ti toglie molto. Ma ora che abbiamo superato tutto questo, ci stiamo semplicemente godendo la vita, preparandoci per l’autunno, la mia stagione preferita. È come se fosse il periodo migliore dell’anno in questo momento. Ora ci stiamo semplicemente rilassando, godendoci la vita e riflettendo.”

Quello che sarà il futuro di Evans e Baptista rimane un mistero, anche se il primo ha parlato in passato di come gli piacerebbe “costruire una famiglia”. Prima che la sua relazione con Baptista fosse resa pubblica, Evans aveva detto di essere “focalizzato” sulla ricerca di un partner. Parlando con Shondaland, Evans ha detto: “Forse sono concentrato sulla ricerca di un partner, sai, qualcuno con cui vuoi vivere. Voglio dire, guarda, amo quello che faccio. È fantastico; ci metto tutto me stesso. Ma in termini di… anche questo settore è pieno di sacche di dubbio, esitazione e ricalibrazione in termini di cercare davvero di trovare qualcuno in cui puoi davvero riversare tutto te stesso. Forse si tratta di cercare di trovare qualcuno con cui stai cercando di passare la vita.”