Hellraiser 2 reboot nuove notizie

Le notizie più recenti su un possibile sequel del reboot di Hellraiser sono arrivate il 4 ottobre 2023. David Bruckner, il regista di Hellraiser del 2022 di Hulu, ha fornito un breve aggiornamento sullo stato del nuovo Hellraiser 2. “Volevamo sentire dal pubblico e non lo so ancora“, ha detto Bruckner tramite un rapporto di Comicbook.com, “ma spero sicuramente che ci sia un futuro lì, quindi vedremo“. I commenti di Bruckner, sebbene brevi, confermano che non esiste ancora alcun seguito di Hellraiser del 2022 in sviluppo attivo alla fine del 2023. Tuttavia, gli scioperi WGA e SAG-AFTRA dello stesso anno hanno gettato l’intera industria dell’intrattenimento in un territorio incerto. Il rallentamento generale di Hollywood ha fatto sì che molti progetti che avrebbero potuto essere portati avanti in circostanze diverse siano ancora nel limbo. È del tutto possibile che Hellraiser 2 sia passato in secondo piano dal punto di vista di Hulu e 20th Century Studios, mentre la questione più urgente di orientarsi tra le versioni confermate del 2023 e del 2024 attorno agli scioperi diventa una priorità. Da allora lo sciopero della WGA è stato risolto e una volta che AMPTP e SAG-AFTRA hanno negoziato un accordo è possibile, anche se non garantito, che possa emergere una conferma del sequel del riavvio di Hellraiser.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per il franchise di riavvio di Hulu Hellraiser 2. Se un sequel di Hellraiser del 2022 entrasse in produzione, potrebbe arrivare relativamente presto dopo, tuttavia. Le riprese del primo film della serie di riavvio di Hellraiser di Bruckner sono iniziate a settembre 2021 e si sono concluse nell’ottobre dello stesso anno. È ottimista, ma se Hulu dovesse confermare presto Hellraiser 2 potrebbe arrivare entro la fine del 2024, anche se una data di uscita nel 2025 o successiva è più realistica.

Sebbene Hellraiser 2 non sia ancora confermato, il finale del film del 2022 ha creato un sequel del riavvio di Hellraiser in due modi principali. Il primo è che Roland Voight di Goran Višnjić è diventato cenobita. Anche se è improbabile che ciò abbia importanti implicazioni sulla trama del prossimo film, significa che probabilmente tornerà nella sua nuova forma insieme alla femmina Pinhead di Clayton la prossima volta che verrà aperta la Configurazione del Lamento. Il secondo modo del sequel è arrivata con Riley McKendry. Rinunciando a qualsiasi offerta dei Cenobiti e dichiarando che avrebbe accettato la morte di Matt piuttosto che farlo resuscitare, a Riley viene detto che in realtà ha scelto un dono: il dono del Lamento. Colin le chiede se ha preso la decisione giusta quando lasciano la villa di Voight alle luci dell’alba, gli ultimi sopravvissuti all’ultima gita dei Cenobiti fuori dall’Inferno. La risposta di Riley non viene mai data, né viene spiegato esattamente quale sia in realtà il dono del Lamento. La trama del riavviato Hellraiser 2 dovrebbe coprire questo ritorno di Riley, anche se potrebbe rinunciare completamente alla sua storia e concentrarsi su un nuovo gruppo di vittime cenobite inconsapevoli per la storia del sequel del riavvio di Hellraiser altrettanto facilmente.