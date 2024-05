Tutte le anticipazioni del caso su Il Gladiatore 2 verso la sua uscita

Uno dei film più attesi di tutto il 2024 è senza ombra di dubbio Il Gladiatore 2. Il rischio è alto, perché quando il sequel di una pellicola di successo sfornata diversi anni fa torna alla ribalta, la possibilità che si possa andare incontro ad un flop c’è sempre. Lo insegna la storia del cinema e di certo questo caso non rappresenterà un’eccezione.

Cosa sappiamo in vista dell’uscita di un film atteso come Il Gladiatore 2

Sale l’attesa per il nuovo film di Ridley Scott che sarà il sequel del celebre Gladiatore. Avremo quindi modo di assistere, dopo ben 24 anni, al Gladiatore 2 e le premesse sembrano essere davvero ottime. Uscirà nelle sale il 22 novembre, ma sono stati effettuati degli screen test della pellicola, con un pubblico selezionatissimo, che hanno suscitato commenti molto positivi.

Insomma per il Gladiatore 2 sembrano esserci delle ottime premesse, Ridley Scott ha cercato di fare un lavoro che potesse suscitare spiccato interesse da parte del pubblico, anche perché da tempo non è più sulla cresta dell’onda. Il suo ultimo grande successo cinematografico è stato The Martian, con Matt Damon, che nel 2015 ha non solo sbancato il box office, ma ha conquistato anche sette nomination agli Oscar e la candidatura ai Golden Globe come miglior regia.

Sono quindi quasi dieci anni in cui Ridley Scott si è trovato a fare i conti con poche idee entusiasmanti e soprattutto film che non hanno più avuto un grande seguito. Secondo quanto riportato il portale Empire City, specializzato proprio in box office e analisi commerciali delle varie pellicole, il Gladiatore 2 risulta essere senza dubbio il miglior film di Ridley Scott degli ultimi anni.

Dopo insomma il vuoto emerso negli anni successivi all’ottimo impatto che ha avuto nell’industria cinematografica la pellicola The Martian, con il Gladiatore 2 ecco che ritorna alla ribalta Ridley Scott. Sulla trama però tutto è attualmente ancora allo scuro, c’è insomma massima riservatezza per aumentare l’hype su questa pellicola e chiaramente incuriosire maggiormente il pubblico.

Le premesse sono ottime, non dovrebbe deludere il sequel del famoso Gladiatore con Russel Crowe, garantendo in questo modo un ritorno al successo di Ridley Scott che stava solo cercando la storia migliore da poter raccontare. Il 22 novembre prepariamoci quindi ad assistere a questo ritorno sul grande schermo del Gladiatore, con la speranza che tutte queste voci positive possano insomma soddisfare le aspettative degli spettatori di tutto il mondo. Staemo a vedere quale sarà la risposta del pubblico al film Il Gladiatore 2.