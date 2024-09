Crudelia 2: cast e tutto le notizie in merito

Diversi anni dopo che il film Disney si è rivelato un grande successo, i fan attendono ancora con impazienza eventuali aggiornamenti di Crudelia 2. Diretto da Craig Gillespie e interpretato da Emma Stone nei panni di Estella alias Crudelia de Mon, Crudelia funge contemporaneamente da storia di origine per il classico cattivo della Carica dei 101 e getta le basi per un nuovo franchise live-action. Il film crea molteplici potenziali sequel e spin-off, tra cui un remake della Carica dei 101 e un sequel diretto.

Ambientato alla fine degli anni ’70, Crudelia racconta in dettaglio come una giovane orfana di nome Estella sia diventata un’icona della moda dai capelli bianchi e neri e un maestro criminale che ama la pelliccia ma disprezza i dalmati a causa di un’esperienza infantile traumatica. Il film approfondisce il retroscena di Crudelia de Mon, completa la trasformazione in stile Joker di Estella nel suo alter ego e lascia la porta spalancata per il capitolo successivo. Sebbene gli aggiornamenti siano stati piuttosto scarsi, un seguito è in lavorazione da un bel po’ di tempo. Anche se negli ultimi anni non è arrivato molto dalla Disney riguardo al sequel, la star Emma Stone ha offerto un aggiornamento sui progressi di Crudelia 2 nel gennaio 2024. In un’intervista, Stone ha timidamente parlato di quando potrebbero iniziare le riprese del sequel, dicendo: “Se tutto va bene , speriamo prima o poi“. Ha poi chiarito che il film è ancora un “work in progress” prima di spiegare il suo amore per il personaggio di Crudelia. “È fantastica, è la migliore“, ha detto Stone, indicando il suo entusiasmo di tornare nel ruolo.

Sebbene sia passato molto tempo, Crudelia 2 è stato ufficialmente confermato nel 2021 e l’annuncio è stato fatto subito dopo l’uscita del primo film. Il botteghino e il successo di critica di Crudelia hanno reso il sequel un chiaro vincitore, ma lo studio è stato lento nello sviluppo del progetto tanto atteso. Anche dopo che i problemi legati alla pandemia si sono attenuati, la Disney non ha ancora fatto alcuna mossa importante. Nulla è stato reso ufficiale oltre all’annuncio del sequel originale, ma si prevede che la maggior parte del cast originale di Crudelia ritorni. Ciò significa che la vincitrice dell’Oscar Emma Stone tornerà nel ruolo principale e Paul Walter Hauser ha apparentemente confermato che tornerà nei panni di Horace. Anche se nient’altro è confermato, Crudelia ha reso possibile il ritorno di molti membri del cast originale come Emma Stone, Paul Walter Hauser, Kayvan Novak, Joseph Fry, Emma Thompson e Kirby Howell-Baptiste.

Crudelia descrive in dettaglio come l’orfana Estella si sia trasformata in Crudelia de Vil e abbia soppiantato la baronessa von Hellman come iconica stilista, ma ora che il suo personaggio è stabilito, il cattivo è appena all’inizio. Crudelia 2 ora può mostrarla mentre conquista il mondo della moda pur continuando la sua vita da famigerata criminale. Crudelia 2 potrebbe rifare/riavviare La carica dei 101 dal punto di vista di Crudelia, oppure potrebbe prendere gli elementi introdotti nel primo film e raccontare una storia originale su Crudelia e i suoi complici che stabilisce ulteriormente l’odio di de Vil per i dalmati. Nel frattempo, Emma Stone ed Emma Thompson hanno anche suggerito la loro idea che Crudelia 2 potrebbe prendere spunto da Il Padrino Parte II come un prequel/sequel combinato che rimbalza avanti e indietro tra le origini della Baronessa e la nuova avventura di Crudelia.