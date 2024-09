Cresce l’attesa per l’uscita di Parthenope di Paolo Sorrentino

Uno dei film più attesi nelle sale cinematografiche nostrane è senza dubbio Parthenope di Paolo Sorrentino. Quest’autunno avremo modo di apprezzare la nuovissima pellicola del regista campano che ha già suscitato l’interesse degli appassionati di cinema durante l’anteprima avvenuta al Festival di Cannes.

Tutto quello che dobbiamo sapere in attesa dell’uscita per Parthenope di Paolo Sorrentino qui in Italia

Il film di Sorrentino infatti è stato accolto da una grandissima standing ovation e ben nove minuti di applausi, a testimonianza di come Parthenope sia una delle pellicole più belle realizzate dal famoso regista napoletano. Proprio Napoli è al centro del film, scavando nell’anima di questa incredibile città. Il film, in uscita nelle sale il 24 ottobre, sarà anticipato da proiezioni speciali di mezzanotte a partire dal 19 settembre.

Intanto è possibile assistere al trailer di Parthenope, diffuso proprio nelle ultime ore sul web e che ha il compito proprio di attirare gli amanti del cinema e non solo. Sorrentino incuriosisce un po’ tutti, le sue pellicole sono sempre così profonde e ricche di significato, diventa davvero difficile restare indifferenti.

Grazie quindi a Piper Film è possibile percepire dal trailer quali sono le emozioni presenti in Parthenope, facendo scattare grande curiosità nello spettatore. Tale trailer è accompagnato dalle note di “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante e bisogna dire come sia immediatamente percepibile l’emozione e la poesia di tutta la vicenda che si racconta all’interno di tale film.

Con Parthenope Paolo Sorrentino ha voluto raccontare la vita di una donna, che si chiama proprio come la sua città, evidenziandone l’intera vita, a partire dal 1950 fino ai giorni nostri, dove le emozioni e le esperienze vissute ovviamente sono protagoniste indiscusse. Si passa dai sentimenti legati alla spensieratezza della gioventù alla malinconia di quei giorni che non torneranno più. Gioie e dolori in un racconto dove Napoli fa da sfondo con il suo panorama mozzafiato.

Il tempo passa inesorabilmente per la protagonista che vive di ricordi indelebili. Il cast di Parthenope è alquanto importante ed aiuta a raccontare al meglio ciò che il regista ha voluto esprimere, infatti ritroviamo: Celeste Della Porta, Gary Oldman, Luisa Ranieri, Silvio Orlando, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert e Stefania Sandrelli.

Vedremo come il pubblico italiano reagirà a questo nuovo capolavoro Parthenope di Paolo Sorrentino. Ricordiamo infine come la pellicola sia una co-produzione italo-francese, realizzata in collaborazione con The Apartment Pictures, Piper Film e Numero 10 Production.