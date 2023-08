Avatar La via dell’acqua è il miglior release digitale di Disney+

Dopo aver infranto i record al botteghino, Avatar: la via dell’Acqua dovrebbe ora diventare la migliore uscita digitale Disney di tutti i tempi negli Stati Uniti. Diretto da James Cameron e servire come sequel del suo grande successo del 2009, Avatar: la via dell’Acqua è arrivato nei cinema lo scorso dicembre, continuando la storia della famiglia Sully e la loro lotta contro l’invasione delle forze umane su Pandora. Il film è stato una sensazione al botteghino e attualmente è il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi.

Ora, come parte della recente presentazione della chiamata sugli utili della Disney, è stato confermato che i numeri di vendita delle versioni digitali di Avatar: la via dell’Acqua sono ora i più alti mai registrati dalla società a livello nazionale. Il film era già l’uscita digitale con le migliori prestazioni per la Disney nel Regno Unito. Avatar: la via dell’Acqua è attualmente disponibile per lo streaming su Disney Plus e può essere acquistato sulla maggior parte delle principali piattaforme VOD.

Prima della sua uscita, c’erano dei dubbi sul fatto che Avatar: la via dell’Acqua sarebbe stato in grado di avvicinarsi al successo del suo predecessore. Dopotutto, erano passati 13 anni dal primo film e un argomento comune online era che il film non avesse una reale rilevanza culturale. Questi dubbi si sono presto rivelati falsi, tuttavia, quando il sequel è stato rilasciato lo scorso dicembre, iniziando con un modesto botteghino prima, come l’originale, di resistere nel corso di più settimane per diventare uno dei film di maggior successo di tutti. tempo. Sebbene le recensioni dei critici di Avatar: la via dell’Acqua siano generalmente positive, sono più contrastanti rispetto a quelle del film originale. Nonostante ciò, tuttavia, il film ha funzionato bene con il pubblico e attualmente detiene un impressionante punteggio del pubblico del 94% su Rotten Tomatoes. Come l’originale, gran parte del successo al botteghino di Avatar: The Way of Water è arrivato dal passaparola positivo e dal pubblico che è tornato a guardare il film più volte.

Con Avatar: la via dell’Acqua che si è dimostrato molto forte per le visualizzazioni ripetute mentre era nei cinema e in seguito ha dominato le classifiche di streaming, non è del tutto sorprendente che le vendite digitali siano state così forti. Gran parte del fascino del franchise Avatar proviene da Pandora, il bellissimo mondo bioluminescente che Cameron ha creato, ma il sequel raddoppia anche i suoi personaggi e temi universali, raccontando una storia con il cuore, immagini mozzafiato e molta azione. Tutto ciò ha evidentemente contribuito a rendere Avatar: la via dell’Acqua un successo senza precedenti, con tre sequel aggiuntivi già in arrivo.