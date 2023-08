Final Destination 6 è pronto a riscrivere il franchise

Final Destination 6 è confermato e i co-direttori di Freaks Zach Lipovsky e Adam B. Stein sono i registi di Final Destination 6. In particolare, dopo una ricerca durata un anno da parte di New Line Cinema, coinvolgendo oltre 200 candidati alla presidenza, Stein e Lipovsky ha insaccato il concerto fingendo la loro morte durante un’ormai iconica chiamata Zoom con i dirigenti dello studio. Mentre il film era stato precedentemente scritto da Patrick Melton e Marcus Dunstan del franchise Saw, le recenti notizie di Final Destination 6 riportano che sono stati sostituiti da Jon Watts di Spider-Man: No Way Home. La decisione di portare avanti Final Destination 6 è stata annunciata ufficialmente al CinemaCon 2023 come parte del panel della Warner Bros. Discovery. Né i nuovi registi né New Line Cinema hanno fatto alcun annuncio in merito alla data di uscita di Final Destination 6. Tuttavia, con tutti gli sviluppi confermati, presto arriveranno altre notizie su Final Destination 6. Si spera che questo includa almeno una finestra di rilascio per Final Destination 6, che, in base a quanto rivelato, potrebbe essere già a metà del 2024.

Le notizie più recenti su Final Destination 6 arrivano dal creatore/produttore della serie Final Destination Jeffrey Reddick, che ha rivelato che il film in uscita sconvolgerà totalmente il franchise con nuove regole. Mentre si sforzava di non rivelare nulla di specifico, Reddick ha spiegato: “Questo film non aggiunge semplicemente un altro livello… lo attacca da un’angolazione diversa, quindi non ti senti come, ‘Oh, c’è un’incredibile configurazione e poi ci sarà una ruga che può potenzialmente salvarti tutto ciò che devi fare una scelta morale o fare per risolverlo.” Anche se è troppo presto per lo studio per rilasciare notizie sul cast di Final Destination 6, il creatore del franchise Jeffrey Reddick ha spiegato (tramite Hidden Remote) che il film “Non sarà solo il tipico gruppo di persone che ingannano la morte… questo è un vero film di Final Destination, ma non segue quel tipo di formula che abbiamo stabilito.” L’unico vero dettaglio rivelato sul sesto film sono come si concentrerà sui primi soccorritori e sugli operatori di emergenza che hanno già una profonda familiarità con la morte, solo che questa volta sono loro sul suo cammino.

Al momento non è chiaro se Final Destination 6 sarà effettivamente un seguito piuttosto che un riavvio. Tuttavia, considerando l’attuale popolarità dei sequel legacy, sembra una scommessa sicura che lo sarà. Una cosa che i fan probabilmente non dovrebbero aspettarsi è che la Morte appaia effettivamente o sia personificata in alcun modo, poiché i produttori ritengono che la forza della serie sia che gli spettatori non vedono mai un assassino. Con il film confermato per essere in produzione, New Line Cinema pubblicherà probabilmente altre notizie su Final Destination 6 nel corso dell’anno.