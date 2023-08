Lutto per Sandra Bullock: morto il compagno

Il compagno di Sandra Bullock, Bryan Randall, è morto all’età di 57 anni. Una dichiarazione della famiglia ha confermato che Randall “è morto pacificamente dopo tre anni di battaglia contro la SLA“.

“È con grande tristezza che condividiamo che il 5 agosto Bryan Randall è morto pacificamente dopo una battaglia di tre anni contro la SLA”, si legge nell’emozionante dichiarazione di famiglia fornita a PERSONE. Bryan ha scelto presto di mantenere privato il suo viaggio con la SLA e quelli di noi che si sono presi cura di lui hanno fatto del nostro meglio per onorare la sua richiesta. Siamo immensamente grati agli instancabili medici che hanno navigato con noi nel panorama di questa malattia e alle straordinarie infermiere che sono diventate nostre coinquiline, spesso sacrificando le proprie famiglie per stare con le nostre. In questo momento chiediamo privacy per addolorarci e venire a patti con l’impossibilità di dire addio a Bryan. – La sua amorevole famiglia“.

Sandra Bullock ha riferito di aver incontrato la modella diventata fotografa quando ha scattato delle foto al compleanno di suo figlio Louis nel gennaio 2015. La loro relazione è stata resa pubblica più tardi quell’anno dopo essere stati visti insieme al matrimonio di Jennifer Aniston e Justin Theroux. L’attore di Bird Box, che è la madre di Louis, 13 anni, e Laila, 10, aveva precedentemente dichiarato a Red Table Talk di aver “trovato l’amore della mia vita“. Nel 2021, ha detto: “Condividiamo due bellissimi bambini: tre figli, la figlia maggiore [di Randall]. È la cosa migliore di sempre.

“Non voglio dire di farlo come lo faccio io, ma non ho bisogno di un documento per essere un partner devoto e una madre devota. Non ho bisogno che mi si dica di essere sempre presente nei momenti più difficili. Non ho bisogno che mi si dica di superare una tempesta con un brav’uomo. È l’esempio che vorrei che i miei figli avessero. Ho un partner che è molto cristiano e ci sono due modi diversi di vedere le cose. Non sono sempre d’accordo con lui, e lui non è sempre d’accordo con me. Ma è un esempio anche quando non sono d’accordo con lui. Sono testarda, ma a volte ho bisogno di sedermi, ascoltare e dire: ‘Lo dici in modo diverso ma intendiamo esattamente la stessa cosa’. È difficile essere co-genitori perché voglio solo farlo da solo.“