Anne Hathaway ritorna con Pretty Princess 3

Dopo due anni di incertezza sul suo ritorno nel franchise, Anne Hathaway tornerà ufficialmente per Pretty Princess 3. Lo sviluppo di un terzo capitolo della serie di film commedia di formazione è stato annunciato per la prima volta alla fine del 2022 come Disney. stava andando avanti con Aadrita Mukerji di Reacher che inizialmente scriveva la sceneggiatura. Nel corso degli ultimi due anni, la star originale Julie Andrews ha espresso incertezze sul suo potenziale ritorno, mentre si diceva che i colloqui di Hathaway per Pretty Princess 3 sarebbero iniziati nell’aprile 2024.

Hathaway è andata sul suo Instagram per confermare il suo ritorno per Pretty Princess 3 con un post video. Come si vede di seguito, si può vedere la vincitrice dell’Oscar contare da uno a tre, intervallata da clip dei film precedenti in cui i suoi personaggi e quelli di Julie Andrews esclamano “Stai zitto!“, prima di arrivare a tre, in cui lo dice lei stessa e passa a uno screenshot dell’annuncio che Adele Lim avrebbe diretto. La didascalia della Hathaway cementava ulteriormente il fatto che sarebbe tornata per il trequel, in quanto non solo celebrava il fatto che “i miracoli accadono“, ma esprimeva la sua gratitudine per il ritorno a “Ritorno a Genovia” con Lim, Disney e Somewhere Pictures, la sua società di produzione, confermando che oltre a recitare, produrrà il film. Puoi cliccare qui per andare direttamente al post di Instagram.

Anche se era altamente improbabile che andassero avanti avanti senza di lei, la conferma che Pretty Princess 3 riporterà Hathaway è un grande sollievo per il film. Anche se non dovesse essere lei il fulcro del film, con una nuova giovane donna che scopre di essere in realtà una principessa perduta da tempo, l’assenza della Mia di Hathaway si sarebbe fatta sicuramente sentire, soprattutto se non ci fosse stato almeno un cameo per lei passare il testimone a una nuova giovane stella per portare avanti il ​​franchise.

Oltre a confermare finalmente il ritorno della protagonista originale del franchise di Pretty Princess, c’è un’ottima notizia per completare il cast del film. Come notato in precedenza, Andrews, che interpretava la nonna di Hathaway, Clarisse nei film originali, in precedenza aveva espresso i suoi dubbi sul ritorno per il trequel, citando in parte la morte del regista del franchise originale Garry Marshall nel 2016, così come la lunga attesa per realizzare il terzo film.