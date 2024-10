Cillian Murphy immortalato sul set del sequel di Peaky Blinders di recente

Cresce l’attesa per il sequel di Peaky Blinders oggi. Cillian Murphy ritorna a far parte di quel personaggio che lo ha reso famoso in tutto il mondo, grazie al successo della serie TV Netflix Peaky Blinders. Dopo aver conquistato un Oscar, grazie alla fortunatissima pellicola Oppenheimer, l’attore hollywoodiano sarà nuovamente protagonista di Peaky Blinders, ma questa volta sarà un film che fa da sequel alla fortunata serie televisiva omonima.

Le prime notizie riguardanti il sequel di Peaky Blinders

Netflix ha voluto puntare su un cavallo vincente, Peaky Blinders è stata una delle serie TV più apprezzate sulla piattaforma streaming e visti i tanti appassionati di questa storia, ecco un film sequel che si preannuncia davvero ricco di sorprese. La produzione è iniziata lunedì 30 settembre e con essa sono state pubblicate anche le prime immagini della pellicola che vedono protagonista proprio l’attore Cillian Murphy.

Per creare maggiore hype, anche se bisogna dire come non ci sia assolutamente bisogno, ecco la prima immagine ufficiale di Murphy che ritorna a vestire i panni di Tommy Shelby. Le immagini sono in realtà due, nella prima si evidenzia proprio l’attore nel suo personaggio in questo film, è quella di scena, la seconda invece il protagonista è ritratto accanto al creatore dello show, Steven Knight.

Queste foto evidenziano come la produzione del film di Peaky Blinders sia stata avviata, per la gioia dei tantissimi fan che stavano attendendo con ansia questa notizia. Un nuovo capitolo della storia di Shelby & Co ha preso quindi il via, il tutto ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il creatore della serie, Knight, si è quindi occupato anche della scrittura di questa pellicola che vedremo sempre su Netflix ed ha evidenziato come nel periodo della guerra anche i Peaky Blinders sono ovviamente coinvolti nel conflitto. La pellicola vedrà come co-protagonisti Tim Roth, Rebecca Ferguson e Barry Keoghan accanto a Murphy, anche se i dettagli specifici della trama sono ancora tenuti assolutamente segreti.

Sappiamo quindi ben poco su cosa verterà questo film di Peaky Blinders, ma il regista Tom Harper ha annunciato qualcosa di assolutamente straordinario, aumentando in questo modo ancor di più le aspettative a riguardo. Cillian Murphy si è detto entusiasta di vestire nuovamente i panni di Tommy Shelby, un tributo doveroso nei confronti dei tantissimi fan che hanno creduto in questi anni allo show Peaky Blinders, conclusosi nel 2022, ma iniziato ormai nel lontano 2013. Vedremo se questa pellicola riuscirà a soddisfare tutte le aspettative dei fan.