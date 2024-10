Spiegato il finale di Joker 2 Folie à Deux

Dopo un’attesa di cinque anni, Joker: Folie à Deux, l’attesissimo seguito di Joker, è finalmente uscito nelle sale. (Leggi la nostra recensione su Joker: Folie à Deux qui.) Quel blockbuster del 2019 ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino globale ed è stato il primo film basato sulla DC Comics ad essere mai nominato per l’Oscar come miglior film. Ha vinto due Oscar, quello per il miglior attore (Joaquin Phoenix) e quello per la migliore colonna sonora originale (Hildur Guðnadóttir).

Il sequel aggiunge alcuni attori famosi al cast, in particolare l’attrice superstar della musica Lady Gaga nei panni di una versione rinnovata di Harley Quinn, denominata Lee Quinzel. Mentre il film originale abbracciava la sua ambiguità, Joker: Folie à Deux è meno opaco nel descrivere ciò che è reale e ciò che è frutto dell’immaginazione di Arthur Fleck. Tuttavia, ci sono ancora alcune cose nel film che potrebbero lasciare gli spettatori a grattarsi la testa. Tanto per cominciare, Arthur Fleck è addirittura IL Joker? Quindi analizziamo gli eventi di Joker: Folie à Deux e otteniamo alcuni spunti dal regista Todd Phillips lungo il percorso.

Ciò che capisce è che fondamentalmente non puoi combattere il municipio. Ciò significa che quando sei Arthur perderai sempre e la corruzione vincerà sempre. Che si tratti della corruzione del sistema carcerario e delle guardie, della corruzione del sistema giudiziario, della corruzione dei media e del modo in cui rappresentano Arthur in quella sorta di intervista in stile Tom Snyder all’inizio con il brillantissimo Steve Coogan. L’unico modo per vincere è bruciare tutto nella testa di Arthur, come se fosse solo un piccolo “Fanculo tutto”. Sai cosa voglio dire? Perché non puoi vincere quando sei una persona come Arthur.

Fondamentalmente sì. Fondamentalmente sta dicendo: “Ehi, potresti non essere tu“. Se noti nel film, non dice mai la parola Arthur. Lei lo chiama solo Joker fino alla fine sulle scale. Dice “Arrivederci, Arthur“. … È l’unica volta in cui ha pronunciato la parola Arthur perché è proprio “Quello non è lui”. È come se qualcuno, se ti sposassi, se ti innamorassi di Hulk Hogan, il personaggio, ma in realtà è Terry [Bollea], giusto? È una persona. Ed è come se ti innamorassi di questa cosa che rappresentano, ma non è necessariamente quello che sono.