I film e le serie TV che hanno esplorato il tema del gioco online

Il settore del gioco online ha sempre attirato l’attenzione dei registi e degli sceneggiatori. Non a caso, sono stato create moltissime opere che esplorano le dinamiche e i meccanismi dell’intrattenimento, così come le sfide e le implicazioni sociali. I film e le serie TV hanno permesso di far luce su diversi aspetti, per esempio su come i casino e i videogiochi influenzino la nostra cultura e le relazioni interpersonali.

I film che raccontano il gioco online

Un esempio molto famoso è il film di Martin Scorsese “Casinò”. Questo film mostra la vita nei casinò di Las Vegas e approfondisce le dinamiche legate al gioco d’azzardo. Scorsese è un vero e proprio maestro e ci mostra come le scommesse e i grandi affari possano essere affascinanti e anche pericolosi. Un altro film che merita di essere menzionato è “21”, ispirato alla storia vera di un gruppo di studenti del MIT. Sfruttando le loro competenze matematiche, questi ragazzi riuscirono a vincere nei casinò di Las Vegas. Inutile dire che, se fosse ambientato ai giorni nostri, probabilmente vincerebbero al blackjack online giocando tramite lo smartphone.

Le serie TV che esplorano il gioco online

C’è da dire che le serie TV non sono state da meno, il tema ludico è spesso presente e anche ben approfondito. La prima serie di cui vogliamo parlare è “Mythic Quest”, ambientata dietro le quindi di uno studio di sviluppo di videogiochi. Questa serie analizza le difficoltà e le varie dinamiche che si celano dietro la creazione di un MMORPG di successo. Un altro successo di questi anni è senza dubbio “Arcane”, una serie ispirata al famosissimo gioco “League of Legends”. “Arcane” racconta le dinamiche tra le città di Piltover e di Zaun, con un profondo insight sulle relazioni tra i vari personaggi.

I documentari sul fenomeno del gioco online

Oltre ai film e alle serie TV, ci sono anche i documentari che hanno cercano di analizzare con cura il fenomeno del gioco online. In questo caso, il punto di vista è molto più informativo e realistico. “High Score” è una docuserie che ripercorre tutta la storia dei classici giochi, ci sono le interviste agli innovatori e anche delle riflessioni su quanto siano cambiati i videogiochi nel tempo. Si passa dai giochi arcade fino ai fenomeni culturali degli ultimi anni. Un’altra webserie interessante è “Pure Pwnage”, in questo caso si concentra sulla vita dei videogiocatori professionisti. Mette in luce le dinamiche del gioco competitivo e anche l’impatto che questo può avere sulla vita di tutti i giorni. In modo un po’ ironico e sarcastico, questo documentario tratta il fatto che il gioco online oggi è diventato una carriera a tempo pieno per migliaia di persone ma che, allo stesso tempo, può anche essere fonte di stress e di disagio.

Queste opere, tra film, serie e documentari, offrono una panoramica completa del mondo del gioco online, evidenziano le sue sfaccettature più affascinanti ma anche le problematiche legate all’uso eccessivo di questa forma di intrattenimento. Attraverso diverse prospettive, si esplorano i lati positivi, come l’aspetto sociale e quello competitivo, e quelli più critici, come le truffe online.