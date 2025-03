Taxi Driver torna al cinema del 2025 con alcuni accorgimenti

Uno dei film di maggior successo della storia del cinema, Taxi Driver, ritorna al cinema in una versione restaurata. Dopo cinquant’anni dal suo debutto cinematografico, il capolavoro di Martin Scorsese sarà nuovamente protagonista al cinema. Parliamo di una pellicola che risulta essere per molti davvero indimenticabile, grazie non solo alla grande regia di Scorsese, ma soprattutto alla magistrale interpretazione di Robert De Niro.

Cosa sappiamo sul ritorno al cinema di Taxi Driver

Un cult del mondo cinematografico che ha segnato la storia di entrambi, consacrandoli tra i grandi del cinema mondiale. Ebbene Taxi Driver si è rifatto il look, in una versione restaurata in 4K che sarà disponibile nelle sale cinematografiche italiane durante tre giorni davvero speciali, ossia il 31 marzo, l’1 aprile e il 2 aprile. Taxi Driver fa leva sul mitico personaggio Travis Bickle, tassista che si ritrova ad essere reduce di guerra e che lamenta di una società ormai alla deriva.

Grande pessimismo dettato anche dallo stress post-traumatico, ma senza trascurare le delusioni politiche e amorose. Il veterano farà la fortuita conoscenza di una prostituta minorenne che lo porterà a compiere un’azione tanto drastica quanto catartica: un gesto salvifico che lo trasformerà da anonimo disadattato a eroe collettivo. Taxi Driver è quindi ambientato a New York, mostrando un ritratto disilluso di un Paese che è stato travolto da continui scandali con la presidenza di Nixon.

Qui ovviamente la storia spicca ulteriormente grazie all’interpretazione di Robert De Niro, che ha dato modo di rendere Taxi Driver un film indimenticabile per gli appassionati di cinema e non solo. La pellicola si è aggiudicata la Palma d’oro al Festival di Cannes del 1976 ed è stato candidato a quattro premi Oscar. Come accennato già in precedenza è stato soprattutto Robert De Niro a rendere Taxi Driver il cult del cinema mondiale. Interpretazione magistrale che raggiunge l’apice durante il monologo, assolutamente indimenticabile, davanti lo specchio.

Taxi Driver ha ispirato tantissimi altri registi, non solo anche gli attori hanno avuto modo di trarre il meglio dall’incredibile interpretazione fornita da Robert De Niro. Il suo personaggio ha influenzato davvero tanto l’immaginario televisivo e cinematografico contemporaneo. Si può quindi dire in tutta tranquillità come Taxi Driver sia stato uno dei capolavori cinematografici più influenti della storia del cinema.

Ora sarà possibile rivederlo in versione restaurata nelle sale cinematografiche italiane, una buona occasione per coloro che hanno visto il capolavoro di Scorsese solo in tv. Parliamo di una pellicola di ormai cinquant’anni fa e non tutti hanno avuto modo di poterla guardare al cinema. I più giovani avranno così modo di gustarsi al meglio questo capolavoro.