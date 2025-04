Da film a mini-serie: come evolve Malcolm ed il progetto del suo ritorno

C’è attesa per il revival di Malcolm, serie TV che ha fatto ridere tantissimi adolescenti e non solo degli inizi del 2000 e che ha avuto modo di proseguire per sei stagioni. Ora l’annuncio di questo revival di quattro episodi di cui si occuperà Disney+, sarà infatti disponibile su tale piattaforma in streaming. C’è una buona notizia per gli appassionati di Malcom, infatti in questo revival saranno presenti tutti i protagonisti della famiglia originale, con un’unica defezione.

Cosa sappiamo sul revival di Malcolm

Dopo diverse indiscrezioni infatti c’è stato l’annuncio ufficiale della partecipazione anche di Christopher Masterson e Justin Berfield al revival di Malcom, unendosi a agli attori già confermati in precedenza come Frankie Muniz (interprete di Malcolm), Jane Kaczmarek (Lois) e Bryan Cranston (Hal), riprendendo i ruoli di Francis e Reese, i fratelli maggiori di Malcolm.

Non sarà invece presente Erik Per Sullivan interprete del minore Dewey, sostituito nel ruolo da un sorprendentemente somigliante Caleb Ellsworth-Clark. In questa nuova miniserie la trama sarà tutta incentrata su Malcolm e sua figlia che verranno trascinati nel solito caos della loro famiglia quando Hal e Lois richiedono la sua presenza per la festa del loro 40° anniversario di matrimonio.

Dalle anticipazioni sulla trama è emerso che Malcom si ritroverà a quest’evento insieme a Tristan, una fidanzata decisamente affascinante e supponente che risulta essere, dal punto di vista di qualsiasi standard razionale, non alla portata dell’uomo. Qui ad interpretarla c’è l’attrice Kiana Madeira (Fear Street). Una new entry quindi nel cast del revival di Malcom a cui si sono aggiunti altri nuovi attori come Anthony Timpano (Riverdale) che vestirà i panni di Jamie, l’altro dei tre fratelli minori di Malcolm, che all’epoca della serie originale era stato mostrato come un neonato e poi come un bambino piccolo.

Vaughan Murrae (The Way Home) interpreterà Kelly, la cui esistenza era stata rivelata nel finale della serie, quando Lois si era mostrata con un test di gravidanza positivo in mano. Kelly è un personaggio non binario, descritto come autosufficiente, bravo a scuola e più saggio di chiunque altro in famiglia. Keeley Karsten (Hunters), invece, è stata scelta per il ruolo di Leah, la figlia di Malcolm. Mancherà Per Sullivan, come risaputo da tempo, visto come l’attore abbia deciso di abbandonare la recitazione.

L’attore ha iniziato a lavorare alla serie TV quando aveva sette anni, per terminarla quando ne aveva quattordici, ma in questi anni non ha mai mostrato volontà di proseguire la carriera di attore. Non ci resta che attendere altre informazioni riguardanti questo revival di Malcom.