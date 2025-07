F1 – Il Film sta facendo la differenza al botteghino

F1 – Il Film ha letteralmente “messo la quarta” al box office italiano, superando la notevole soglia dei 4 milioni di euro e affermandosi come una delle più piacevoli sorprese dell’estate cinematografica. Mercoledì 9 luglio, la produzione Apple, distribuita da Warner Bros., ha aggiunto al suo incasso altri 112.920 euro, con 16.165 spettatori, portando il totale a ben 4.071.651 euro.

F1 – Il Film

I numeri aggiornati su F1 – Il Film

Il film, diretto da Joseph Kosinski e con protagonisti Brad Pitt e Damson Idris, ha dimostrato di avere un appeal trasversale, catturando l’attenzione sia degli amanti del cinema d’azione che degli appassionati del mondo dei motori. La pellicola è ambientata nel vibrante circuito della Formula 1, narrando la storia di un ex pilota che torna in pista per fare da mentore a una giovane promessa.

Sebbene il team sia fittizio, il contesto è estremamente reale, grazie a una stretta collaborazione con la F1 che ha permesso riprese durante veri Gran Premi. Fin dall’inizio, il progetto ha suscitato grande interesse per la sua ambizione produttiva e l’uso intensivo delle riprese in IMAX. Il risultato è un racconto spettacolare e immersivo che ha ottenuto un riscontro positivo non solo in Italia, ma anche a livello globale. F1 – Il Film ha già incassato oltre 305 milioni di dollari in tutto il mondo, con più di 116 milioni di dollari provenienti dal mercato nordamericano.

Ha registrato numeri molto solidi anche in mercati europei chiave come Francia e Regno Unito, dove ha superato rispettivamente i 10 e gli 8 milioni di euro. La giornata di mercoledì 9 luglio ha visto anche altri debutti e conferme significative. Superman ha fatto un ingresso trionfale, debuttando al primo posto con 431.211 euro e 55.903 presenze.

Questo ha permesso al nuovo capitolo del franchise DC, diretto da James Gunn, di superare in avvio Jurassic World – La rinascita, che si è posizionato al secondo posto con 367.154 euro e 52.507 spettatori, portando il suo totale complessivo oltre i 5 milioni di euro. L’obiettivo di questo nuovo Superman è chiaramente rilanciare l’universo cinematografico Warner Bros., puntando su un tono più brillante e una nuova incarnazione dell’iconico eroe.

Continua la sua solida corsa anche Dragon Trainer, che si conferma uno dei maggiori successi “family” della stagione. Con altri 56.156 euro incassati, il suo totale sale a ben 8.044.085 euro. Anche Elio resiste, con 34.820 euro, avvicinandosi ai 2 milioni di euro complessivi. Infine, Lilo & Stitch, alla sua cinquantesima giornata di programmazione, ha aggiunto altri 24.311 euro, portando il suo totale a 21.631.017 euro e confermandosi il primo incasso dell’anno.