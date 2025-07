Candidati all’Oscar 2025, spuntano nomi forti oggi

Occhi puntati sui candidati all’Oscar 2025. Capire la categoria “Miglior Sonoro” agli Oscar può essere difficile per via della sua natura tecnica, ma quest’anno si preannuncia una delle sfide più avvincenti. Quest’anno, la competizione si preannuncia feroce, con tre pellicole recenti che hanno conquistato unanime consenso come veri e propri capolavori acustici.

Approfondiamo i candidati all’Oscar 2025

Stiamo parlando di F1, 28 anni dopo e Mission Impossible 8. Tre gioielli del cinema d’azione, e non solo, attualmente disponibili nelle sale e, soprattutto, caratterizzati da un’esperienza audio a dir poco straordinaria. Per F1, la posta in gioco è alta: rappresenterebbe un bis storico per il regista Joseph Kosinski. Solo tre anni fa, infatti, si è già aggiudicato la statuetta per il miglior sonoro con l’acclamato Top Gun: Maverick. In quel film, il ruggito dei motori, i sibili dei jet e le esplosioni erano così vividi da trasportare lo spettatore direttamente nella cabina di pilotaggio.

Ci si aspetta che F1 replichi e superi tale intensità, immergendo il pubblico nell’adrenalina del mondo delle corse automobilistiche con una precisione sonora senza precedenti. Le voci di corridoio parlano già di un atteso sequel di F1, segno dell’impatto che il franchise sta avendo. Anche Alex Garland non è certo estraneo alla magia degli Oscar. Il suo debutto alla regia nel 2014 con Ex Machina gli valse il premio per i migliori effetti visivi, dimostrando una profonda comprensione dell’impatto sensoriale nel cinema.

Il seguito di 28 giorni dopo, pur essendo difficile da inquadrare in un genere definito, potrebbe essere paragonato a colossi del cinema di guerra come Dunkirk, Hacksaw Ridge e 1917. Tutti e tre questi film hanno trionfato nella categoria “Miglior Sonoro” nei rispettivi anni, grazie alla loro capacità di ricreare ambienti sonori immersivi e terrificanti, dal frastuono dei campi di battaglia al silenzio carico di tensione. 28 anni dopo promette di esplorare nuove frontiere nella costruzione di un’atmosfera sonora opprimente e viscerale.

Infine, non possiamo ignorare uno dei film più attesi di questo 2025: Mission Impossible 8. Questa ultima e forse definitiva corsa di Tom Cruise è il seguito diretto di Mission Impossible 7 Dead Reckoning, uscito nel 2023. E, guarda caso, anche Dead Reckoning aveva ricevuto una prestigiosa nomination agli Oscar di quell’anno per il miglior sonoro. Il franchise di Mission Impossible è noto per le sue sequenze d’azione mozzafiato, e il design sonoro gioca un ruolo cruciale nel potenziarne l’impatto, dalle esplosioni fragorose ai dettagli minimi dei congegni tecnologici.

Tutte le carte sono in tavola perché Mission Impossible 8 sia uno dei protagonisti indiscussi della notte degli Oscar di inizio 2026. Tra gli outsider che potrebbero sorprendere in questa agguerrita categoria, vale la pena menzionare Jurassic World: Rebirth. Il franchise di Jurassic Park/World ha sempre eccelso nel rendere tangibile il mondo dei dinosauri attraverso il suono, e Rebirth potrebbe portare questa esperienza a un nuovo livello.